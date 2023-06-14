На Запорожской АЭС россияне уничтожили возможность реагирования на аварии, ведь там нет оборудования и пожарной части на случай возможной катастрофы. Также, по данным и. о. председателя Госатомрегулирования – главного государственного инспектора по ядерной и радиационной безопасности Украины Олега Корикова, две недели назад, по команде Москвы, прекратилась автоматическая передача данных с радиационного мониторинга, с датчиков радиационного мониторинга, которые расположены на промышленной площадке ЗАЭС.

"Две недели назад, по команде Москвы, прекратилась автоматическая передача данных по радиационному мониторингу ЗАЭС"

По его словам, украинская команда на ЗАЭС вручную снимает эти показатели. А вот выполнению персоналом станции решения украинского ядерного регулятора по выводу 5-го энергоблока ЗАЭС в режим "холодного останова", оккупанты препятствуют.

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Государственная инспекция по ядерной и радиационной безопасности Украины (ГИЯР) выдала соответствующее распоряжение еще пять дней назад, однако оккупационное "руководство" станции действует не с точки зрения безопасности АЭС, а исключительно по команде из Кремля. Они делают все незаконно и прекрасно это знают. Ведь российские атомщики являются соучастниками террористического захвата ЗАЭС. Им не нужно держать объект в безопасности. Им нужно шантажировать дальше Украину и мир. То есть, если они пойдут на выполнение распоряжения ГИЯР, шантаж во многом потеряет силу.

"Российские атомщики являются соучастниками террористического захвата ЗАЭС. Им не нужно держать объект в безопасности"

К сожалению, несмотря на то, что Украина предложила МАГАТЭ поддержать нас и помочь перевести энергоблок №5 ЗАЭС в состояние "холодного останова", гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси вряд ли сможет повлиять на это.

Во-первых, он не занимает твердую позицию – посещает Россию, встречается там с руководителями энергетического блока РФ, с руководителями "Росатома". Он ведет двойную игру, которая идет не на пользу безопасности ЗАЭС.

Во-вторых, по данным иностранных СМИ, визит Гросси на ЗАЭС отложен "из соображений безопасности".

"Гендиректор МАГАТЭ до сих пор молчит о том, что решения, которые принимались организацией по ситуации на ЗАЭС, к сожалению, не выполнялись"

В-третьих, гендиректор МАГАТЭ до сих пор молчит о том, что решения, которые принимались организацией по ситуации на ЗАЭС, к сожалению, не выполнялись.

Таким образом, на мой взгляд, ГИЯР сейчас целесообразно рассмотреть вопрос о безотлагательной приостановке действия лицензии на эксплуатацию ЗАЭС (это, кстати, нужно было сделать сразу после оккупации станции). Ведь получается странная ситуация: на эксплуатацию действует украинская лицензия, но Украина ЗАЭС не контролирует и на работу станции не влияет, объект находится полностью под контролем государства-оккупанта, которое не выполняет ни украинское, ни международное законодательство в сфере ядерной безопасности.

"На эксплуатацию действует Украинская лицензия, но Украина ЗАЭС не контролирует и на работу станции не влияет, объект находится полностью под контролем государства-оккупанта"

То есть мы ничего не контролируем, а юридически соглашаемся, что эта лицензия украинская. В таком случае, если что-то произойдет на ЗАЭС, захватчики скажут: "Видите, у нас же есть лицензия, украинская! Сама украинская сторона соглашалась, что мы все нормально делали и эксплуатировали! У нас все было нормально и они этого не отрицали! А потом сами все взорвали...". Таким образом, наличие украинской лицензии только дополнительно мотивирует Кремль провести спецоперацию под "чужим флагом".

Мы должны забрать у россиян возможность такого шантажа. За все происходящее на оккупированной ЗАЭС должно нести ответственность государство-оккупант.

Владимир Омельченко, директор энергетических программ Центра Разумкова