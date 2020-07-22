Система субсидий зимой будет работать в полной мере – премьер

Пл словам Шмыгаля, обязательства правительства перед гражданами будут выполнены

Система предоставления субсидий украинцам во время отопительного сезона 2020-2021 годов будет работать в полной мере.

Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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«Система субсидий будет работать в полной мере, и мы будем выполнять соответствующие обязательства государства перед гражданами», - сказал он.

Средний размер субсидий

По данным Минсоцполитики, средний размер субсидии по оплате жилищно-коммунальных услуг в Украине в 2019 году составил 1200 грн, размер льготы - 750 грн.

В мае 2020 года субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине получили около 2,659 млн граждан, а ее средний размер составил 269,83 грн.

В июне 2020 года субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине получили 2,891 млн граждан, а ее средний размер составил 267,78 грн.

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