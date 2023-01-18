Украина получит из Европы дополнительные объемы газа для прохождения отопительного сезона.

Украина получит помощь в финансировании и резервировании дополнительных объемов газа, необходимых для прохождения отопительного сезона.

Об этом сообщил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов по итогам визита на Всемирный экономический форум в Давосе.

"Отличные новости из Давоса – газа хватит! Договорились о резервировании дополнительных объемов газа, необходимых Украине для завершения нынешнего отопительного сезона", – отметил он.

По его словам, во время Всемирного экономического форума были проведены конструктивные встречи с международными учреждениями и ведущими энергетическими компаниями.

"В результате этих и предыдущих договоренностей имеем следующие новости: с Европейским банком реконструкции и развития договорились о механизмах финансирования закупки необходимых Украине дополнительных объемов газа; с нашими западными партнерами – ЕБРР, Норвегией, США, Германией, Францией, Канадой и Великобританией о финансировании закупки, с ведущими нефтегазовыми компаниями – о резервирование необходимых объемов", – пояснил глава "Нафтогаза".

Отопительный сезон 2022-2023 в Украине

Еще летом 2022 года в Кабмине предупреждали, что отопительный сезон 2022-2023 будет самым сложным за последние 30 лет, поскольку враг регулярно обстреливает энергетическую инфраструктуру. Впрочем, несмотря на все сложности, тепло в квартирах укринцев появилось более-менее вовремя, при этом больших перебоев с теплопоставками из-за обстрелов инфраструктуры пока не было.

В начале января 2023 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Норвегия готова обеспечить Украину необходимым объемом газа на эту зиму.

Также он заявил, что Украина для преодоления дефицита энергоресурсов из-за российского террора нуждается в электроэнергии из Европы на 800 млн евро и дополнительных 2 млрд куб. м газа.

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