Главной причиной возникновения дефицита является недостаточность генерирующих мощностей из-за ремонта нескольких блоков ТЭС.

Сегодня в украинской энергосистеме, несмотря на потепление и выходной день, возник дефицит и для его компенсации пришлось привлекать экстренную помощь из соседних стран, сообщает НЭК "Укрэнерго".

"Диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужден снова привлечь аварийную помощь от операторов системы передачи электроэнергии Румынии и Польши с 12:00 до 19:00 мощностью 300 МВт", - говорится в сообщении.

Отмечается, что главной причиной возникновения дефицита является недостаточность генерирующих мощностей.

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"В течение суток один энергоблок на тепловой электростанции вышел в аварийный ремонт, еще один в плановый. Несколько блоков восстанавливаются в прифронтовом регионе после артобстрелов, а в других регионах после массированных ракетных атак прошлой зимой", - говорится в сообщении.

Кроме того, в "Укрэнерго" отмечают, что, несмотря на повышение температуры и выходной день, уровень потребления электроэнергии является высоким, поэтому призывают укаинцев экономно потреблять электроэнергию.

Ситуация в энергосистеме-что известно

В "Укрэнерго" предупредили украинцев о сложном периоде. Как сообщил председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, украинцев впереди ожидают одна-две напряженные недели, особенно если температуры будут низкими, ведь в таком случае украинской генерации трудно имеющимся составом покрывать генерацию.

В то же время, по словам Кудрицкого, ближе к Новому году часто потребление электроэнергии падает.

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