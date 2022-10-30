Гендиректор компании YASNO Сергей Коваленко отметил, что в воскресенье потребление самое низкое.

Аварийных отключений электричества 30 октября в Украине не будет. Украинцы второй день экономят электроэнергию.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрэнерго".

Отмечается, что утром потребление электроэнергии снизилось на 2,6% в сравнении с 29 октября, а пик потребления сместился во времени.

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Кроме того, накануне вечером зафиксировали снижение нагрузки на энергосистему. В частности, в Киеве снизили потребление на 6,2% и в области - на 3,3%, а в Черкасской области - на 17,8%, Харьковской - на 7,0%, Черниговской - на 5,9%.

В то же время в "Укрэнерго" предупредили, что прибегнут к экстренным отключениям, если будет такая необходимость.

"Не включайте одновременно несколько мощных электроприборов и по возможности перенесите пользование стиральными машинами, бойлерами и обогревателями на ночь, когда уровень потребления в энергосистеме самый низкий", - говорится в сообщении.

Будут ли выключать свет в Киеве

По словам генерального директора компании YASNO Сергея Коваленко, в столице 30 октября вряд ли будут выключать электричество. Он отметил, что в воскресенье потребление обычно очень низкое.

"Сегодня уже второй день отключений нет. Погода теплая, а в воскресенье обычно потребление самое низкое за всю неделю. Думаю, вечером отключений не будет. Сейчас энергетической тревоги нет", - отметил Коваленко в эфире телемарафона.

Отключение света в Украине - что известно

С 10 октября Россия постоянно наносит удары по критической инфраструктуре Украины, в результате разрушены треть электростанций. Энергетиам пришлось прибегнуть к отключениям электроснабжения.

В свою очередь в Офисе президента заявили, что с 20 октября вводятся ограничения на поставки электроэнергии, а с 07:00 до 23:00 нужно максимально сократить использование электроэнергии.

29 октября президент Украины Владимир Зеленский заверил, что специалисты делают все, отключения света стали максимально предсказуемыми.

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