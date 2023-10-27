По результатам 2022 года компания получила 37 млрд грн убытков.

В первом полугодии 2023 года "Нафтогазу" удалось существенно улучшить свой финансовый результат: компания получила 6,6 млрд грн прибыли, тогда как за аналогичный период прошлого года убытки компании составляли 55,3 млрд грн. В то же время, консолидированная операционная прибыль за этот же период достигла 14 млрд грн.

Как сообщили в пресс-службе компании, финансовая отчетность группы "Нафтогаз" за 6 месяцев 2023 года подтверждена независимой международной аудиторской компанией.

"Основным направлением деятельности группы, который не показал прибыль, является сегмент продажи газа. Отрицательный результат - следствие поставок природного газа потребителям в рамках выполнения специальных обязанностей (ПСО) по ценам, установленным государством. Значительных улучшений финансовых результатов группы удалось достичь благодаря эффективной работе с дебиторской задолженностью и урегулированию вопроса несанкционированных отборов газа", - говорится в сообщении.

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По результатам 2022 года группа "Нафтогаз" получила 37 млрд грн убытков. Как сообщал глава компании Алексей Чернышев в конце лета 2023 года, компания ожидала получить 2 млрд грн прибыли по результатам первого полугодия 2023 года. Очевидно, план удалось перевыполнить.

Национализация облгазов - это надо знать

Украинский газовый монополист активно интегрирует в свою структуру облгазы, ранее принадлежавшие одиозному бизнесмену Дмитрию Фирташу.

Процесс национализации газораспределительных сетей начался в ноябре 2022 года, но активно собирать газораспределительные компании "Нафтогаз" начал в этом году.

На сегодня "Нафтогаз" уже взял под контроль 18 облгазов Фирташа. Последним из них стал "Черниговгаз", который присоединился к украинскому газовому монополисту 25 октября. Еще раньше под крыло "Нафтогаза" перешли "Киевоблгаз", "Житомиргаз", "Львовгаз", "Сумыгаз", "Днепропетровскгаз", "Винницагаз" и еще ряд других газораспределительных компаний.

В целом, "Нафтогаз" планирует привлечь в свою структуру 26 облгазов Фирташа.

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