На украинских АЗС наблюдается проблема с продажами топлива из-за проседания экономики.

Основатель логистической группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин считает, что после принятия парламентом закона о повышении акцизного налога на топливо в Украине может ухудшится качество топлива на украинских АЗС.

"У заправочных станций начался очень тяжелый период жизни. Потому что у них реально наблюдается проблема с продажами, так как некому продавать. Экономика просела, грузовой транспорт не ездит, мужики все от ТЦК попрятались, а женщины в Европу уехали. Людей нет. Соответственно, имея такую плохую ситуацию, станции начинают как-то выкручиваться. Кто-то легально, кто-то нелегально", – сказал Леушкин в интервью УНИАН.

Эксперт ожидает, что сети АЗС могут выкручиваться из сложившейся ситуации разными способами: перестанут бить чеки, будут продавать так называемую "бодягу" и начнут проводить налоговые скрутки.

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"Вот в этом направлении сейчас будет развиваться рынок. Потому что никто не хочет первым повышать цены и тем самым терять последнего клиента. А из систем лояльности там уже нечего урезать за счет курса и этого ползучего удорожания, которое продолжается уже месяц", – подчеркнул Леушкин.

Эксперт добавил, что только за последний месяц литр бензина и дизеля в опте подорожали на 2 гривни, однако сети АЗС не спешат перекладывать эти расходы на плечи покупателей, а урезают программы лояльности, чтобы не терять клиентов.

Повышение акциза на топливо – что известно

18 июля Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о повышении акцизного налога на топливо. Средства, полученные от акцизного налога, пойдут на нужды Вооруженных сил. Так, ставки акцизного налога на топливо будут увеличиваться постепенно и в 2028 году будут составлять: на бензин – 359 евро за 1000 л; дизельное топливо -– 330 евро за 1000 л; сжиженный газ – 70 евро за 1000 л.

Основатель логистической группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин рассказал в интервью УНИАН, что после принятого парламентом закона о повышении акцизного налога на топливо уже в сентябре 2024 года бензин подорожает на 1,5 грн, дизель – на 2 грн, и газ – на 5 грн.

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