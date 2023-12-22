В области ветер и прогнозируется сильный снег в Карпатах.

Из-за неблагоприятных погодных условий энергетики предупреждают о возможных отключениях электроснабжения по области. Об этом написала глава Ивано-Франковской областной государственной администрации Светлана Онищук в Telegram.

Она отмечает, что из-за сильных порывов ветра уже обесточены некоторые населенные пункты Прикарпатья.

"Речь идет об аварийных выключениях. Полностью обесточены 6 населенных пунктов и 7 - частично. Больше всего отключений в Долинской и Яремчанской территориальных общинах", - сообщила председатель ОГА. При этом она добавила, что бригады уже работают над восстановлением электроснабжения.

Онищук отмечает, что в течение суток синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий, в частности, усиление юго-западного ветра до 25-30 м/с и сильный снег в Карпатах (ІІ уровень опасности, оранжевый).

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, в Украину идет мощная непогода: объявлен ІІ уровень опасности. По данным украинского гидрометцентра, в пятницу и субботу на Закарпатье и Прикарпатье ожидается снег, местами - с дождем, местами гололед.

Синоптики также предупредили об очень сильном ветре. При этом на высокогорье Карпат ожидается сильный снег, метели, а порывы ветра будут достигать 25-30 м/с.

Речь идет о реальной угрозе для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды. Рекомендуется проявлять максимальную осторожность при пребывании в зоне действия погодных явлений.

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