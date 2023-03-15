Российская марка экспортной нефтяной смеси Urals упала в цене за год почти вдвое, до 55 долларов за баррель.

Мир цены на нефть упали до уровня 74,8 долларов за баррель, что является самой низкой ценой с января 2022 года, до начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Как свидетельствуют данные Trading economist, фьючерсы на нефть эталонной марки Brent за сутки упали на 3,5%, до 74,85 долларов за баррель, что почти вдвое меньше, чем в марте 2022 года, когда цена выросла до рекордной отметки 124 доллара за баррель.

В то же время российская марка экспортной нефтяной смеси Urals уменьшилась в цене за сутки еще на 2%, до уровня 55 долларов за баррель. При том, что в марте 2022 года Urals торговалась на уровне почти 100 долларов за баррель, иногда достигая пика – 110 долларов.

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Ситуация с нефтью в мире - детали

5 декабря 2022 года страны группы G7 объявили, что согласились установить "потолок цен" на нефть, экспортируемую из РФ морем, на уровне 60 долларов за баррель.

Массовые антироссийские санкции, введенные в связи с вторжением РФ в Украину, начали подрывать многолетнее господство доллара в международной торговле нефтью.

За год доходы России от экспорта нефти сократились примерно вдвое, хотя экспорт остался почти без изменений.

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