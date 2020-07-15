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Кабмин назначил заместителей министра энергетики

18:20, 15 июля 2020
Энергетика
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Назначены два заместителя и.о. министра энергетики Буславец / фото УНИАН

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Об этом сообщает пресс-служба Кабинет министров Украины.

В частности, заместителями главы Минэнерго назначен Александра Зорина и Максима Немчинова.

Как сообщал УНИАН, в середине апреля Кабинет министров назначил Ольгу Буславец на должность первого заместителя министра энергетики и защиты окружающей среды - с тех пор она исполняет обязанности главы министерства.

В июне СМИ сообщили, что Буславец не оправдала надежды и доверие президента Владимира Зеленского. "Ее подозревают в принятии ряда незаконных решений в пользу предприятий Ахметова и Фирташа в энергетической сфере", - писало издание "Зеркало недели".

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