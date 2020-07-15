Кабмин назначил заместителей министра энергетики
Правительство назначило двух заместителей министра энергетики.
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Об этом сообщает пресс-служба Кабинет министров Украины.
В частности, заместителями главы Минэнерго назначен Александра Зорина и Максима Немчинова.
Как сообщал УНИАН, в середине апреля Кабинет министров назначил Ольгу Буславец на должность первого заместителя министра энергетики и защиты окружающей среды - с тех пор она исполняет обязанности главы министерства.
В июне СМИ сообщили, что Буславец не оправдала надежды и доверие президента Владимира Зеленского. "Ее подозревают в принятии ряда незаконных решений в пользу предприятий Ахметова и Фирташа в энергетической сфере", - писало издание "Зеркало недели".
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