Кабмин назначил заместителей министра энергетики

Правительство сегодня совершило ряд кадровых назначений.

Правительство назначило двух заместителей министра энергетики.

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Об этом сообщает пресс-служба Кабинет министров Украины.

В частности, заместителями главы Минэнерго назначен Александра Зорина и Максима Немчинова.

Как сообщал УНИАН, в середине апреля Кабинет министров назначил Ольгу Буславец на должность первого заместителя министра энергетики и защиты окружающей среды - с тех пор она исполняет обязанности главы министерства.

В июне СМИ сообщили, что Буславец не оправдала надежды и доверие президента Владимира Зеленского. "Ее подозревают в принятии ряда незаконных решений в пользу предприятий Ахметова и Фирташа в энергетической сфере", - писало издание "Зеркало недели".

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