Процесс подключения к теплу продлится до среды.

Во Львове с 11 октября начнется отопительный сезон для всех категорий потребителей.

Как сообщает пресс-служба горсовета Львова, об этом заявила заместитель мэра города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Ирина Маруняк.

"С понедельника, 11 октября, начинаем отопительный сезон во Львове. Отопление будем подавать ко всем категориям потребителей - школы, садики, больницы и население. Сегодня на основании заявок тепло уже получают 16 бюджетных учреждений. Начинаем отопительный сезон, потому что с пятницы на субботу будет похолодание, прогнозируют минус 1 градус, и такая температура будет в течение выходных. Поэтому тепло будем подавать во все дома", - рассказала она.

По ее словам, по состоянию на сегодня дома готовы к подаче тепла, акты готовности подписаны, водой системы заполнены, проведена поверка счетчиков. Также осуществлены работы на инженерных сетях внутридомовой системы домов.

Читайте такжеАстрономические цены на газ, уголь и пустые хранилища: какая зима ждет Украину

Маруняк добавила, что завтра будет рабочий день для управляющих компаний, чтобы проверить дома и подготовить их к получению тепла.

"Мы плавно входим в сезон... На конец дня понедельника будем иметь цифры, какие дома уже с теплом. Хотим, чтобы до вторника все были с теплом. Но, возможно, этот процесс продлится до среды", - добавила чиновница.

Как сообщал УНИАН, 30 сентября Кабинет министров, НАК "Нафтогаз Украины" и Конгресс местных и региональных властей при президенте Украины подписали меморандум о взаимопонимании, которым предусмотрено, что во время отопительного сезона 2021-2022 годов тарифы на тепло и горячую воду для населения не будут расти.

Погода во Львове

На выходных, 9 и 10 октября, в Украине сохранится прохладная погода. В субботу в Украине еще чуть похолодает, ночью в некоторых областях ожидается до трех градусов мороза, а в южных областях могут покапать небольшие дожди. В воскресенье слегка потеплеет, столбики термометров по всей стране поднимутся на градус-два. Во Львове в субботу ночью -1°, днем +11°, небольшая облачность. В воскресенье ночью +7°, днем +18°, облачно с прояснениями.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Светлана Макринская