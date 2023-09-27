Такая инициатива обсуждается в правительстве в рамках предоставленных США предложений по либерализации рынка.

Кабинет министров готов повышать тарифы на газ и электроэнергию для населения, при этом увеличивая субсидии на оплату коммуналки.

Как сообщила министр социальной политики Оксана Жолнович, такая инициатива обсуждается в правительстве в рамках предоставленных США предложений по либерализации рынка газа и электричества в Украине.

По словам министра, суть реформы заключается в том, чтобы дать возможность компаниям повышать тарифы на электроэнергию и газ, одновременно предоставляя субсидии гражданам, чьи платежи на коммуналку превышают 15% от заработка.

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"Да, мы уже к этому готовы. Мы уже разработали цифровой инструмент, который с ноября полноценно заработает", - сказала Жолнович в эфире телемарафона.

Новый механизм позволит автоматически оповещать украинцев о праве на субсидию. В следующем году на такую социальную поддержку граждан планируют выделить около 50 млрд грн.

Министр выразила надежду, что средств хватит на то, чтобы покрыть все запросы и помочь людям с низким доходом пережить зиму и возможные повышения коммунальных платежей.

Тарифы для населения

Представители власти несколько раз обещали гражданам, что стоимость коммунальных услуг до конца войны меняться не будет, однако разговоры об этом становятся все более частыми.

Несмотря на обещания не повышать тарифы на коммуналку для населения до конца войны, первые лица государства решили, что электроэнергии это не касается, и с 1 июня подняли цены вдвое - до 2,64 гривень за киловатт-час.

Таким образом, платежка за электричество для рядовых украинцев, в зависимости от объема потребления, увеличилась на 150-500 гривень в месяц.

По словам главы НАК "Нафтогаз Украины" Алексея Чернышева, тарифы на газ для населения во время предстоящего отопительного сезона останутся на уровне 7,96 грн за кубометр.

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