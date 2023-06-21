Ольга Кошарная утверждает, что руководитель МАГАТЭ не говорит ни слова о требовании Украины перевести блок №5 в "холодное состояние".

Кандидат химических наук, независимый эксперт по вопросам ядерной энергетики и ядерной безопасности Ольга Кошарная считает, что последний визит гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Мариано Гросси на ЗАЭС, захваченную российскими войсками, выглядит странным. Об этом она сообщила во время брифинга в медиацентре "Украина-Одесса".

"На мой взгляд, визит был достаточно странный потому, что еще 8 июня он был предупрежден, что Госатомрегулирование издало распоряжение немедленно перевести энергоблок №5 с "горячей остановки" в "холодную", но российское "руководство" ЗАЭС его не выполнило", - заявила Кошарная.

Она утверждает со ссылкой на свои источники, что руководитель Госатомрегулирования при встрече с Гросси в Киеве просил гендиректора МАГАТЭ обратить внимание именно на необходимость выполнения этого законного требования Национального органа регулирования ядерной безопасности.

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"Но об этом ни слова Гросси не говорил во время брифинга на ЗАЭС и позже", - акцентирует эксперт.

По ее словам, в официальном сообщении МАГАТЭ изложен российский нарратив, а именно то, что энергоблок №5 должен быть в "горячей остановке", потому что нужно производство пара, необходимого для очистки сточных вод, и паровой системы охлаждения, которая обеспечивает кондиционирование воздуха в помещениях и тому подобное.

Как утверждает Кошарная, ей доподлинно известно, что на момент визита Гросси на ЗАЭС не работало ни одно оборудование, о необходимости которого педалируют россияне и "повторил" Гросси в отчете о визите.

Только сейчас на ЗАЭС начали какие-то работы, согласно сообщению МАГАТЭ, по приведению в соответствующее состояние оборудования по изготовлению пара. "То есть, это надуманная причина поддержки энергоблока № 5 в "горячем состоянии" с целью шантажа не только Украины, а также Европейского союза относительно возможной радиационной аварии", - считает эксперт.

Визит Гросси на ЗАЭС - что стоит знать

15 июня генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси приехал с визитом на Запорожскую атомную электростанцию. В МАГАТЭ отмечали, что Гросси планирует лично оценить последствия подрыва российскими войсками Каховской ГЭС и влияние его на состояние ЗАЭС.

После теракта на Каховской ГЭС ситуация на ЗАЭС, захваченной оккупантами, стала еще напряженнее потому, что резервуар охлаждения пока не имеет штатной подпитки водой.

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