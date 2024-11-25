На отмену ограничений влияет погода, завершение аварийных работ и отсутствие новых масштабных обстрелов.

В Украине уже до конца этой недели могут отменить графики отключения электроэнергии. Об этом сказал энергетический эксперт, председатель Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев в эфире "Киев24".

По его словам, на отмену ограничений будут влиять погодные условия, завершение аварийных работ и отсутствие новых масштабных атак России на украинскую энергосистему.

"Ожидается, если не будут масштабных обстрелов, то до конца этой недели мы завершим определенные аварийные работы. И если не будет сильных морозов, а по прогнозам их не будет, этот мощный антициклон, который сейчас поступил в Украину из Сибири, быстро пройдет. Потом снова заснежит, но не будет существенных отрицательных температур. Это нам позволит не применять графики уже на конец этой недели", - сказал Игнатьев.

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Состояние украинской энергосистемы - последние новости

Директор энергетических программ Владимир Омельченко заявил, что на этой неделе Украина может выйти на одну очередь отключений света, а отдельные дни проходить вообще без ограничений электроэнергии.

Издание The Times сообщало, что в феврале 2024 года британские инженеры вместе с командами из США, Германии и Японии советовали украинским коллегам построить конструкции для защиты энергосистемы Украины от российского нападения. Однако девять месяцев спустя украинское правительство этого не сделало на фоне обвинений в коррупции, которые затормозили работу.

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