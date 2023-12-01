По словам Генсека ООН, это единственный способ остановить глобальное потепление и "спасти горящую планету".

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил мировым лидерам в пятницу, что использование ископаемого топлива – нефти, газа и угля - должно быть полностью прекращено. Как пишет Reuters, в своем выступлении на саммите COP28 в Дубае он подчеркнул, что только лишь сокращения его использования будет недостаточно, чтобы остановить глобальное потепление.

"Мы не можем спасти горящую планету с помощью пожарного шланга из ископаемого топлива", — заявил Гутерриш.

Он подчеркнул, что ограничить повышение гловальной температуры на уровне 1,5 градуса возможно только случае полного отказа от ископаемого топлива, призвав компании, работающие на ископаемом топливе, инвестировать в переход к возобновляемым источникам энергии. Гутерриш также посоветовал правительствам помочь, форсировав этот переход, в том числе за счет использования непредвиденных налогов на прибыль отрасли.

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"Я призываю правительства помочь промышленности сделать правильный выбор – путем регулирования, принятия законов, установления справедливой цены на выбросы углерода, прекращения субсидий на ископаемое топливо и принятия налога на непредвиденную прибыль", – сказал он.

Глобальное потепление - новости

Ранее ООН назвала 2023 год самым жарким за всю историю человечества. Глобальная температура за первые 10 месяцев года была примерно на 1,4°C выше среднего значения температуры в доиндустриальный период. и это дает достаточно уверенности, чтобы объявить этот год самым жарким в истории, даже если до его конца еще остался месяц.

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