Рабочая группа будет заниматься выявлением угроз и разработкой принципов для улучшения устойчивости критической инфраструктуры.

Европейский Союз и Организация Североатлантического договора (НАТО) создали рабочую группу для реагирования на угрозы для критической инфраструктуры.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сказала на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Президент Еврокомиссии отметила, что ЕС и НАТО должны усилить сотрудничество в вопросе безопасности инфраструктуры.

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"Мы видели саботаж на "Северных потоках", который показал, что мы должны быть готовы и что мы должны противодействовать этому новому типу угроз. Поэтому сегодня мы основываем рабочую (целевую) группу ЕС-НАТО для устойчивости критически важных объектов инфраструктуры", - сказала фон дер Ляйен.

Президент Еврокомиссии отметила, что в этой рабочей группе эксперты из Евросоюза и Альянса "будут работать, не покладая рук, с целью выявления ключевых угроз для нашей критической инфраструктуры, изучения стратегических факторов уязвимости, которые мы имеем, а также для разработки ключевых принципов для улучшения нашей устойчивости". Также рабочая группа будет предлагать мероприятия с целью уменьшения последствий и мероприятия для исправления недостатков.

"Рабочая группа с самого начала будет отвечать за четыре сектора - это транспорт, энергетика, цифровая отрасль и космос. И конечно, мы будем отчитываться о наших результатах работы странам-членам или союзникам", - сказала фон дер Ляйен.

Она добавила, что речь идет об обмене информацией и передовым опытом и о заблаговременном предупреждении угроз.

Удары оккупантов по энергосистеме Украины:

С октября 2022 года Россия пытается уничтожить энергетическую систему Украины, оставив украинцев без электричества, отопления, водоснабжения и связи.

Первая серьезная ракетная атака на объекты критической инфраструктуры Украины была 10 октября 2022 года. С того момента по всей стране началось аварийное отключение электроснабжение.

23 ноября Минэнергетики заявило о том, что энергосистема Украины перешла в режим полного блэкаута.

Россия продолжила массированные обстрелы Украины даже в новогоднюю ночь.

6 января, премьер-министр Денис Шмыгаль посоветовал украинцам подготовиться к аварийным отключениям электроэнергии из-за похолодания и возможных обстрелов оккупантов.

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