Когда подрядчик предложил ремонт турбин на 300 млн гривен дешевле, у "Энергоатома" странным образом закончилось финансирование.

Оператор всех атомных электростанций Украины госкомпания НАЭК "Энергоатом" не успеет отремонтировать энергоблок №2 Хмельницкой АЭС, чтобы тот работал зимой на полную мощность.

Как сообщает народный депутат Ярослав Железняк в Телеграм-канале, компания отменила тендер, потому что подрядчик предложил слишком низкую цену за выполненные работы.

В отопительном сезоне 2023-2024 годов энергоблок №2 ХАЭС будет работать не на полную мощность, вместо 1000 МВт он будет генерировать только 830-850 МВт.

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Железняк пояснил, что так будет происходить из-за того, что турбину энергоблока нужно отремонтировать. "Энергоатом" еще 30 марта объявил тендер на сумму 580 млн грн ожидаемой стоимости работ. На тендер подалась государственная компания "Укрэнергомашины", предложив за это 290 млн грн, то есть на 300 млн грн меньше.

"Энергоатом" начинает крутиться, менять что-то, короче "Укрэнергомашины" трижды обращается в АМКУ с жалобами на дискриминационные условия тендера. И доказывает свою правоту. В результате 21 сентября, несмотря на колоссальную потребность в ремонте турбины, "Энергоатом" их отменяет. Причина - отсутствует финансирование", - возмущается депутат.

При этом, стоит напомнить, что еще пару месяцев назад "Энергоатом" готов был заплатить более 281 млн грн за электроавтобусы, тендер трижды переносился, но так и не состоялся из-за общественного резонанса.

Кроме того, недавно в сети появился договор, согласно которому "Энергоатом" закупил картриджи для принтеров на сумму более трех миллионов гривен. При этом, цены некоторых канцелярских приборов в несколько раз превышали расценки в интернет-магазинах.

"Мне надо объяснять, что пошло не так в этой схеме и почему в результате тендер отменили, когда поставили сумму на 300 млн меньше? Или сами догадаетесь? Вот где главная магия происходит. Поэтому и так странно выглядит, когда на таких объемах еще и "усилия" на картриджи и беруши они находят", - добавил Железняк.

Скандалы с "Энергоатомом"

Стоит отметить, что в последнее время в СМИ попадает все больше документов, в которых государственная компания "Энергоатом", которая жаловалась не нехватку средств и необходимость пересмотра тарифов для населения, откровенно задирает цены при закупках товаров и услуг.

Издание "Наші гроші" пишет, что "Энергоатом" вдвое задрал цены на бетон для проекта по переработке радиоактивных отходов на 168 млн грн.

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