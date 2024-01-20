Это позволит сделать украинскую энергетическую систему более устойчивой.

Украина сотрудничает со Словакией для реализации трех масштабных проектов в сфере энергетики и инфраструктуры. В частности, речь идет о шагах, необходимых для ускорения реконструкции межгосударственного электрического интерконнектора "Мукачево – Вельке Капушаны", сообщила пресс-служба Минэкономики со ссылкой на рабочую поездку в Братиславу первого вице-премьера – министра экономики Украины Юлии Свириденко.

"Интерконнектор-это возможность соединить наши национальные электросети для улучшения взаимодействия в сфере энергетики. Это позволит сделать нашу энергетическую систему более устойчивой, ведь в случае блэкаутов мы сможем еще оперативнее реагировать на проблемы", – пояснила министр.

Также стороны подняли вопрос создания новых пограничных переходов и потенциальные совместные усилия для создания железнодорожного сообщения Киев – Кошице с использованием ширококолейной инфраструктуры от станции Ужгород по территории Словакии.

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"Работа над улучшением логистической и транспортной инфраструктуры между Словакией и Украиной будет способствовать большей мобильности украинцев, удобству передвижения по Европе и по сути усилит шаги к евроинтеграции" – указала Свириденко.

Ситуация в энергетике

В середине января представитель Главного управления разведки предупреждал, что Россия сейчас сосредотачивает свои ракетные удары на уничтожении инфраструктурных объектов Украины. То, что оккупанты не наносят удары по энергетическим объектам, не означает, что РФ не следит за состоянием нашей энергетики.

В то же время Кабмин разрешил отключать электроэнергию должникам. За период полномасштабной войны, с конца февраля 2022 года, долги бытовых потребителей за электроэнергию выросли на 15 млрд грн. В течение 2023 года сумма долгов выросла примерно на 7,7 млрд грн.

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