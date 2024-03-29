Враг нанесенными ударами сильно повредил объекты генерации, передачи и распределения электроэнергии.

В Днепропетровской области введены экстренные отключения энергоснабжения Как сообщает ДТЭК, из-за последствий обстрелов на Днепропетровщине вынужденно применяются экстренные отключения по распоряжению НЭК "Укрэнерго".

"Враг сильно повредил объекты генерации, передачи и распределения электроэнергии. Вместе с коллегами делаем все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома украинцев", – говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" уточнили, что диспетчерский центр вынужден применить графики аварийных отключений до вечера в трех областях – Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской.

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Основная причина – отсутствие достаточного объема генерирующих мощностей в системе для покрытия потребления в отдельных регионах страны, как следствие ночной массированной российской атаки на украинские электростанции. Также продолжают действовать ограничения энергоснабжения на Харьковщине и в Кривом Роге.

Атаки на энергосистему

Как сообщал УНИАН, ранее ДТЭК информировал, что оккупанты атаковали три теплоэлектростанции компании. Отмечалось, что серьезно повреждено оборудование. После окончания атаки энергетики оперативно начали ликвидацию последствий.

В "Укрэнерго" заявили, что в ночь на 29 марта российские оккупационные войска нанесли массированную комбинированную атаку по энергетической инфраструктуре Украины. Как добавил министр энергетики Украины Герман Галущенко, целью на этот раз стали объекты генерации электроэнергии.

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