Плачков рассказал, чего ожидать и от чего будет зависеть продолжительность отключений света зимой.

Экс-министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков заявил, что света зимой по наихудшему сценарию может не быть по 5 суток. Об этом он сказал в эфире "Новости.LIVE".

Эксперт описал три возможных сценария прохождения зимнего периода:

Оптимистический сценарий: теплая зима (-4°C…-5°C) и отсутствие массированных обстрелов. В таком случае возможны кратковременные отключения на 2 часа, которые будут организовываться по графику.

Средний сценарий: холодная зима (-18°C…-25°C) без атак. Веерные и стабилизационные отключения будут продолжаться по 4-6 часов.

Пессимистический: холодная зима и массированные атаки. В этом случае возможны продолжительные, непредсказуемые отключения на несколько суток для защиты энергосистемы.

"Будут выключать столько, сколько нужно. Никого не спрашивая и не предупреждая", - отметил Плачков относительно пессимистического развития событий зимой.

Видео дня

Отключения света в Украине - прогноз эксперта

Если зимой будет держаться минусовая температура, в Украине могут вводить отключения электроэнергии. Такое заявление сделал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

"Есть несколько вариантов сценариев метеорологического прогноза, в которых есть 2-2,5 недели морозов до -15. Вот если это произойдет, то действительно в таком случае отключения точно будут", - сказал он.

Вас также могут заинтересовать новости: