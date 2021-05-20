Депозит и домик в деревне субсидии не помеха. Что еще нужно знать получателям госпомощи

Оформление субсидий по новым правилам стартовало 1 мая. До этого Кабмин ужесточил требования для назначения госпомощи. Но прошло чуть меньше трех недель и в правительстве вдруг начали… менять недавние изменения. УНИАН разбирался, что происходит.

Еще в апреле Кабмин одобрил новые правила оформления субсидий для оплаты услуг ЖКХ. Ключевой темой «обновления» стала «адресность». Мол, у некоторых украинцев, которые получают эти «жилищные бонусы» от государства, уже давно изменилось благосостояние. Поэтому, дабы рассчитывать на субсидии в дальнейшем, им необходимо обновить свои данные. И хотя для этого государство отвело целых пять месяцев, после «майских» украинцы ринулись писать заявления и подавать декларации. Но 19 мая оказалось – поспешили. В этот день Кабмин на своем заседании признал, что для оптимизации программы субсидирования нужны не все новшества, введенные с начала месяца, и внес коррективы.

Теперь в правительстве уверяют, что создавать панику и очереди украинцам не нужно. Те, кто получал субсидию в отопительном сезоне 2020-2021, будут получать ее и в дальнейшем. «А всем, кто обратится за ее назначением в любой месяц с мая по сентябрь 2021 года, будет начислена, начиная с мая 2021 года», - подчеркивают в Минсоцполитики.

В ведомстве подсчитали, что большинству получателей госпомощи оформлять все по новой нет необходимости, верификацию следует пройти лишь 15% домохозяйств. В обязательном порядке нужно подавать заявления на получение госпомощи в четырех случаях:

если субсидия в прошлых периодах была вам назначена по фактическому месту проживания (а не по месту регистрации);

если субсидия была назначена без учета того, что в вашем жилище зарегистрирован еще кто-то, кто с вами в нем не живет;

если ранее вы получали субсидию на основании решения специальных комиссий (с мая они упразднены);

если ранее вы получали субсидию в безналичной форме.

Для этого нужно обратиться: либо к старосте села, либо в ЦНАП, либо в районное управление соцзащиты. В последнем случае документы можно даже отправить почтой (правда, как показывает практика, украинцы все же предпочитают делать это лично). И еще один вариант – заполнить данные в электронном сервисе на официальном веб-сайте Минсоцполитики (впрочем, на момент написания материала, он не работал).

В вышеуказанные госорганы нужно подать заявление на получение субсидии и декларацию. Бланки этих документов можно распечатать с сайта Минсоца. В декларации, в частности, следует указать всех, кто зарегистрирован в жилье, а если кто-то зарегистрирован, но фактически не проживает, написать об этом в примечаниях. Также в этом документе нужно подробно описать ваши (и ваших домочадцев) доходы (в том числе депозиты), перечислить, какое имеется имущество – квартиры, дома, автомобили, перечислить дорогостоящие покупки и так далее.

Срок рассмотрения документов – 30 дней. Исключение сделают лишь для тех, кто до мая получал госпомощь на основании решения специальных комиссий. Для них срок рассмотрения – 10 дней.

В правилах предоставления субсидий, которые заработали с 1 мая, предполагалось, что государственную помощь не получат люди, у которых:

имеется депозит, превышающий 100 тысяч гривен (учитываются и доходы от депозита);

есть машина не старше 15 лет (раньше субсидия не полагалась, если есть машина не старше 5 лет);

вы покупали ценные бумаги, золото, валюту на суммы более 50 тысяч гривен;

имеется задолженность по алиментам.

19 мая Кабмин несколько смягчил эти нормы. По информации Минсоца, решение правительства, в частности, предусматривает:

Не учитывать доходы от размещения депозитов, поскольку банки подают отчеты в налоговую общей суммой, поэтому персонифицированная информация о доходах физлиц от размещения депозитов в этом случае недоступна. Простыми словами, трудно вычислить, превышает ли ваш депозит и доход от него 100 тысяч гривен. «Это также не станет преградой, например, для пенсионеров, если у них есть какие-то накопления, которые они осуществляли на протяжении своей трудовой жизни», - объяснил премьер-министр Денис Шмыгаль. Не учитывать жилые помещения, которые находятся в общей или совместной собственности (речь идет о приватизированном жилье), а также помещения в сельской местности (в основном, наследство). Тут снова приведем слова премьера: «Если вы владелец трех, четырех квартир в Киеве, то субсидия вам назначена не будет. При этом, если у вас квартира в городе и дом в селе, то это вам не помешает получить помощь».

Эксперты считают, что верификация, задуманная Кабмином, логичная и необходимая мера - госпомощь должна предоставляться именно нуждающимся в ней гражданам. Очередная «чистка» списка таких украинцев говорит о том, что чиновники хотят рациональнее расходовать средства из бюджета. Особенно, если учесть, что их с каждым годом все меньше.

Так, в 2020 году на эти цели предусматривались 39,3 млрд гривен, а в 2021 году - 36,6 млрд гривен. Кабмин объяснил это повышением минимальной зарплаты до 6 тысяч гривен. Но забыл уточнить, как можно оплатить из этой суммы коммуналку.

Поэтому не удивительно, что долги населения за услуги ЖКХ растут и уже перевалили за 80 млрд гривен. Количество должников за последний год количество выросло на 50%.

Вместе с тем, говорить, что проверка получателей субсидий принесет ощутимые плоды, не приходится. Ведь дело не в «чистке» списков на получение «льготы». Дело в тарифной политике государства в целом. Ее нужно менять «еще вчера».

Нана Черная

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