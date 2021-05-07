Субсидии по новым правилам. Кто останется без госпомощи

Все знают пословицу про сани, которые следует готовить с лета. Украинская власть уже начала воплощать ее в жизнь - «подготовилась» к новому отопительному сезону. Речь идет об ужесточении правил предоставления субсидий. Кому больше не светит воспользоваться государственной помощью?

С приходом мая в сфере госпомощи для оплаты жилищно-коммунальных услуг стартовали большие перемены. Еще в апреле Кабмин решение усилить так называемую адресность предоставления «жилищных бонусов», для чего ужесточил требования при их назначении.

Изначально постановлением правительства предполагалось:

пересмотреть подходы к учету имущественного состояния. В частности, при назначении жилищных субсидий учитывать полученные доходы от депозитов, дивиденды от ценных бумаг и т.д.;

отменить деятельность и полномочия комиссий, созданных местными органами власти, которые принимали решения о назначении субсидий в отдельных случаях. Министерство социальной политики проанализировало эти случаи и выявило, что в основном комиссия принимала положительное решение. То есть, становилась на сторону людей, которые обращаются за субсидией;

ужесточить требования при назначении субсидий в части осуществления единовременных дорогих покупок, наличия банковских депозитов, осуществления операций по покупке иностранной валюты, банковских металлов, пересечения границы и тому подобное.

По факту, «в народ» вышли следующие новшества:

С 1 мая «плановая» субсидия автоматически продлеваться не будет. Нужно подать новую заявку и декларацию до октября, в течение пяти месяцев.

С мая все украинцы, подавшие заявку на предоставление субсидии, будут получать ее живыми деньгами.

«Начиная с мая, получатели субсидии должны будут подать новую заявку на ее получение. Заявки можно будет подавать в течение следующих пяти месяцев. Сделать это можно в том числе онлайн или почтой», - прокомментировал нововведения глава правительства Денис Шмыгаль.

Предоставление субсидии в денежной форме он пояснил тем, что сейчас 92% субсидиантов получают госпомощь «наличкой». Поэтому, мол, и всех остальных переведут в такой формат.

Шмыгаль также сообщил, что вводятся «некоторые новые правила», когда субсидия назначаться не будет: «Если кто-то на депозитном счете в банке держит больше 100 тысяч гривен, покупает новую машину или валюту единоразово на сумму более 50 тысяч гривен, субсидию не назначат».

Таким образом, с 1 мая в предоставлении субсидии откажут, если у человека, который подает декларацию, есть «за душой»:

сумма на депозитном счете в банке, превышающая 100 тысяч гривен;

автомобили не старше 15 лет (ранее субсидия не назначалась при наличии одного автомобиля не старше пяти лет);

приобретенное имущество, товары, услуги, ценные бумаги, виртуальные активы на сумму свыше 50 тысяч гривен;

одноразовая покупка иностранной валюты в эквиваленте от 50 тысяч гривен.

Кроме того, среди требований для получения субсидии остается норма об отсутствии задолженности по алиментам.

«Для большинства получателей субсидий ничего не изменится. Новые правила - это о справедливости. Когда государство увеличивает и платит помощь именно тем, кто в этом нуждается. Такая политика касается всех социальных выплат и процесс справедливой верификации - это государственная позиция, которую мы будем поддерживать», - подчеркнул премьер-министр.

«Логичные» методы

Юрист частной практики Сергей Царенко считает, что ужесточение правил предоставления субсидий – вполне логичный шаг правительства. Госпомощь должна предоставляться именно нуждающимся в ней гражданам. Очередная «чистка» списка таких украинцев говорит о том, что Кабмин хочет улучшить эффективность и рациональность использования бюджетных средств, которых и так дефицит.

«Сокращение средств на субсидии в госбюджете тоже на лицо. В 2020 году на эти цели предусматривались 39,3 млрд гривен, а в 2021 году - 36,6 млрд гривен. Правительство это объяснило повышением минимальной зарплаты до 6 тысяч гривен. Так что, все закономерно», - говорит юрист.

Другой стороной медали Сергей Царенко называет тот факт, что повышение зарплат идет в ногу с ростом тарифов. Последние растут, несмотря на обещания власти внедрить полноценный рынок в энергетической сфере, который должен повысить конкуренцию и, тем самым, снизить цены. Но пока ничего не выходит. Напротив – долги за коммуналку растут и уже перевалили за 80 млрд гривен. Только за последний год количество должников выросло на 50%.

«То есть, с одной стороны, денег, чтобы помочь выжить всем, у страны нет, с другой – долги населения растут. Плюс экономические «дыры» на фоне пандемии. Решить проблему одними «чистками» субсидиантов не удастся. Нужно менять тарифную политику в целом. И чем раньше, тем лучше», - подчеркнул эксперт.

Любопытно, что перед внедрением ужесточения правил для получателей субсидий, в Кабмине тоже констатировали наличие растущих долгов за коммуналку. И тогда Денис Шмыгаль сделал заявление, которое полностью перечеркивается нынешним решением: в марте он поручил Минфину… найти возможность расширить круг лиц, получающих жилищную госпомощь.

Что изменилось за этой короткое время? Успели ли Минфин и Минэнергетики выполнить поручение премьера и разработать механизм решения вопроса просроченной задолженности? Провел ли Минрегион «коммуникационную работу» с населением, чтобы предотвратить дальнейший рост долгов за услуги ЖКХ? История умалчивает.

Можно предположить, что идея провалилась. Иначе зачем было буквально через месяц принимать кардинально иное решение и ужесточать требования к получателям субсидий?

Но надежда на прогресс в тарифной политике еще есть – темой заинтересовался Совет национальной безопасности и обороны. Заседание, на котором будут рассмотрены «вопросы относительно ухудшения экономической ситуации в Украине из-за повышения тарифов на коммунальные услуги», уже готовится. А что после него изменится – посмотрим.

Нана Черная

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