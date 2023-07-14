SOCAR поднял стоимость дизтоплива на 1 грн/л.

Во вторую июльскую неделю (с 7 по 14 июля) розничные цены на топливо сбавили темпы увеличения. Ранее отмечался резкий скачок стоимости ресурса, как следствие повышения налогов на топливо с 1 июля.

Как свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95", цены на бензины А-95 и А-95+ в среднем по стране выросли всего на 4 коп/ л и составляли 47,93 грн/л и 50 грн / л, соответственно, а дизтопливо прибавило 15 коп./ л - до 47 грн/л.

При этом за прошедшую неделю на 0,2-1 грн/л откорректировала цены в сторону увеличения сеть KLO: бензин А-95 - подорожал до 48,99 грн/л, бензин А-95+ - до 51,49 грн/л, дизтопливо - до 47,79 грн/л. SOCAR поднял стоимость дизтоплива на 1 грн/л, до 49,99 грн/л.

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Изменили стоимость горючего в соответствии с новыми ценовыми реалиями также небольшие сети АЗС: Ovis, "Авантаж 7", "Олас", "Кворум" и другие - добавили от 20 копеек до 2,79 грн за литр.

В Украине ожидают рост цен на топливо до 52 гривен за литр

Как сообщал УНИАН, основатель группы "Прайм" Дмитрий Леушкин сказал УНИАН, что в следствие возвращения с 1 июля довоенных налогов на топливо, крупные сети АЗС, так называемые маркет-мейкеры до конца июля снова увеличат цены на топливо - еще на две гривны. Таким образом, дизельное топливо будет продаваться по цене 52 гривны за литр и 54-55 гривен за литр бензина.

С 1 июля 2023 года в Украине вернули налог на добавленную стоимость (НДС) на топливо объемом 20%, который с марта 2022 года уплачивался на уровне 7%. Кроме этого, начали действовать довоенные ставки акцизов, в частности на бензин - 213,5 евро/1000 литров, на ДТ - 139,5 евро/1000 литров, на автогаз - 52 евро/1000 литров.

3 июля сети АЗС Украины повысили цены на топливо от 1 до 5 грн за литр. 5 июля, стоимость бензина марки А-95 в некоторых сетях выросла еще на 2 грн/л.

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