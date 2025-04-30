Поставщики показали цены на газ в мае: сколько заплатят украинцы

На рынке будут представлены девять поставщиков.

Поставщики газа в Украине обнародовали цены на газ на последний месяц весны. Годовые базовые предложения не изменились, так как действует мораторий на повышение тарифов.

Издание "ГазПравда" пишет, что на украинском рынке в мае будут представлены девять поставщиков, пять из которых предлагают и годовые, и месячные тарифы.

Так, годовые цены поставщиков колеблются от 7,79 до 9,99 грн за куб. В то же время, месячные тарифы зависят от рыночных тенденций и в мае они будут колебаться от 8,46 до 21,10 грн за кубометр.

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Следует отметить, что газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" обслуживает более 98% бытовых потребителей, для которых действует годовая цена 7,96 грн за кубометр.

Стоимость газа для населения - Нафтогаз обнародовал тариф на год

Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" продлит еще на год действие "Фиксированного тарифа". Украинцам будут поставлять газ по неизменной цене - 7,96 грн за кубометр.

Таким образом, такая цена будет актуальной еще год - до 30 апреля 2026 года. При этом в компании заявили, что обеспечивают газом 12,5 миллиона украинских домохозяйств.

Ранее в компании заверили, что прекращение транзита российского газа через территорию Украины не скажется на ценах для населения.

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