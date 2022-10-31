Ожидается, что газ подорожает, когда температура зимой упадет

Зима в этом году ожидается более холодная и сухая, чем обычно. Такие условия могут усилить давление на правительства и компании, управляющие поставками природного газа.

Об этом пишет The Wall Street Journal

Метеорологическое управление Великобритании заявило, что существует высокая вероятность того, что следующие три месяца будут холоднее, чем обычно, со средней температурой от 4 до чуть ниже 6 градусов по Цельсию. При этом ожидается, что погода будет более сухой, чем обычно, с меньшей количеством дождей с ноября по январь.

Видео дня

"Все это говорит о том, что спрос на газ, связанный с отоплением, будет расти этой зимой. Люди не собираются выключать отопление, если им холодно, и поэтому мы, вероятно, получим устойчивый спрос, связанный с отоплением", - заявила главный экономист по сырьевым товарам в Capital Economics Кэролайн Бей.

Цены на газ продолжили недавнее снижение, вызванное большими запасами топлива, которые Европа успела накопить. Ориентировочные оптовые цены на газ в Нидерландах упали на 9% до примерно 127 евро или 126 долларов за мегаватт-час. Цены в Великобритании упали на 7% до 3,14 фунта или 3,62 доллара за тепло.

Фьючерсные контракты предполагают, что газ подорожает, когда температура зимой упадет, но цены не вернутся к максимумам, которые были в августе. Одна из причин – теплая погода, которая отсрочила отопительный сезон.

Власти стран надеются на мягкую, влажную зиму, которая также может принести сильный ветер, что позволит увеличить производство ветровой энергии.

Согласно прогнозам Capital Economics, европейские цены достигнут 150 евро за МВтч к концу года.

Война в Украине и ситуация с газом - что известно

В конце августа спотовые цены на газ в Европе превысили 3 тысячи евро за тысячу кубометров, но в сентябре стоимость начала падать и октябрский фьючерс на хабе TTF в Нидерландах упал до 2,4 тысячи долларов за тысячу кубометров.

2 сентября российский газовый монополист "Газпром" полностью остановил прокачку газа по "Северному потоку-1", а 5 сентября спотовая цена газа в Европе подскочила на 30% почти до 2900 долларов за тысячу кубометров.

В то же время в 20 числах сентября газ в Европе упал ниже отметки в 1,7 тысячи долларов за тысячу кубометров.

27 сентября стало известно о взрывах на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2", а 28 сентября Евросоюз потребовал ограничить цену на газ.

Вас также могут заинтересовать новости: