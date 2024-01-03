Владимир Кудрицкий отметил, что низкие температуры - это испытание для любой энергосистемы.

Коллапса в энергосистеме не будет, даже если враг воспользуется периодом похолодания для осуществления новых массированных атак на энергообъекты. Об этом в эфире национального телемарафона "Единые новости" рассказал председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

"Это уже будет не впервые. Именно такие периоды россияне выбирали перед своими массированными атаками. Мы это уже проходили около 20 раз. Это, конечно создаст нам дополнительные проблемы. Но я уверен, что это будет вопрос продолжительности возможных перерывов в энергоснабжении из-за повреждения каких-то объектов, однако коллапса в энергосистеме не произойдет. Враг этого не достигнет", - подчеркнул руководитель "Укрэнерго".

Отдельно он отметил, что низкие температуры - это испытание для любой энергосистемы. И для того, чтобы пройти этот сложный период без отключений, нужно выполнить два условия: привлечь к работе все энергоблоки электростанций, которые сейчас находятся в текущих ремонтах и в полном объеме использовать 1700 МВт технической возможности импорта, которую "Укрэнерго" открыло в конце прошлого года.

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"Украинцы могут помочь энергосистеме и энергетикам в этот сложный период, если будут экономно потреблять электроэнергию в утренние и вечерние часы, когда потребление больше всего", - добавил Кудрицкий.

Возможность ударов РФ по энергоинфраструктуре

Руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк прокомментировала информацию о вероятности атак РФ на энергетическую инфраструктуру Украины.

"Говорить о прогнозах, это очень неблагодарное дело-делать их наперед, тем более с таким сумасшедшим врагом...", - сказала военная.

По ее словам, если проанализировать, то вражеские атаки по энергетическим объектам Украины – вполне вероятны.

"Идут похолодания, прогнозируются более низкие температуры. Это вполне вероятный период, когда враг захочет давить энергетически. И атаки на энергетические объекты абсолютно не исключены", - добавила она.

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