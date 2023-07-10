Из-за нехватки средств водоканалы намерены не платить за электрическую энергию.

Без повышения тарифа на свои услуги водоканалы "протянут" еще 2-3 месяца, поэтому власти должны что-то придумать с финансированием водоснабжающих предприятий.

Об этом сказал президент Ассоциации водоканалов "Укрводоканалэкология" Дмитрий Новицкий в интервью одному из изданий.

"При бомбардировках надо тушить пожары. А чем тушить, если в сети нет воды? Водовозками не навозишься. Я уверен, что правительство найдет решение. Мы еще 2-3 месяца протянем как-то", - сказал он.

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По его словам, семь водоканалов уже не платят за электрическую энергию. И из-за нехватки средств намерены экономить их на уплате электрической энергии, и таким образом "протянуть несколько месяцев".

Новицкий сообщил, что расходы водоканалов примерно одинаковы что за границей, что в Украине, только заработная плата меньше. Однако тариф в Европе значительно выше.

"У нас средний тариф примерно 0,8 евро за кубометр, а в отдельных водоканалах 1 евро. За границей меньше, чем 3 евро, я не слышал. Есть 4, 5, а в богатых странах до 6 евро доходит", - рассказал глава Ассоциации.

Он добавил, что по закону водоканалы не могут прекратить водоснабжение из-за нехватки средств. Однако, если из-за недостаточного финансирования не удастся закупить реагенты, то невозможно будет подавать воду, которая не была обработана определенным образом.

Поднятие тарифов на воду в Украине - детали

Последний раз тарифы на воду в Украине пересматривали в декабре 2021 года. По закону процедура пересмотра тарифов должна проходить ежегодно.

29 июня НКРЭКУ одобрила повышение тарифов на воду в два этапа: с 1 июля и с 1 сентября. В среднем расценки за воду должны были вырасти на 32%, а платежка более чем на 60 грн. Президент Украины Владимир Зеленский жестко раскритиковал регулятора и назвал решение "позорным". 3 июля стало известно, что регулятор отменил решение от 29 июня 2023 года о повышении тарифов.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что до конца войны тарифы на водоснабжение и водоотведение не должны подниматься, несмотря на решение регулятора по их пересмотру.

По его словам, местные бюджеты накопили более 150 млрд грн на своих счетах, поэтому имеют возможность финансировать водоканалы.