Отопительный сезон завершился, но проблемы только начинаются

В Украине завершился отопительный сезон, который выдался одним из самых сложных в истории. Страна входила в зиму в состоянии неопределённости, вызванной отсутствием соглашения с Россией на транзит газа с 1 января 2020 года, что, несмотря на рекордные запасы газа в хранилищах почти в 22 миллиарда кубических метров, грозило прекращением подачи тепла ряду населенных пунктов.

Усилиями руководства страны, Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» и давлением на Россию со стороны международных партнеров новое пятилетнее соглашение в канун Нового года все-таки было достигнуто. Аномально теплая зима также внесла свой значительный вклад.

Однако трудности на этом не заканчивались. Из-за многих лет отсутствия реформ и инвестиций отечественная энергетическая инфраструктура практически исчерпался свой запас прочности, что проявляется в периодических прорывах теплотрасс и затопленных кипятком улиц. Ярким символом того, что оттягивать реформы в отрасли больше некуда, стал прорыв теплотрассы в Голосеевском районе Киева в январе этого года.

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В результате аварии более десяти людей получили ожоги, а горячей водой затопило первый этаж и парковку одного из крупнейших торговых центров столицы - ТРЦ Оcean Plaza, а многие жители столицы остались без горячего водоснабжения.

И это было не случайное происшествие, а закономерная тенденция. Аварий на теплотрассах с каждым годом становится все больше. Более того, нормальное начало каждого отопительного сезона вместо естественного процесса превратилось в гусарскую рулетку, когда никто не знает, где прорвет в очередной раз, и какой город в этом году не сможет вовремя подготовиться для входа в зиму.

Кризис на пороге

Однако следующий отопительный сезон обещает быть не менее сложным. Ведь на внутренние проблемы накладываются внешние: пандемия коронавируса и начавшийся мировой экономический кризис диктуют свои условия. Украинская энергетика, которая застряла на полпути к завершению рыночных реформ, выглядит очень уязвимой перед надвигающимися вызовами.

А ведь энергетика – это фундамент экономики любой страны. Не сложно представить, что будет с домом, фундамент которого пошел трещинами.

Первые признаки того, что национальная энергетика не совсем здорова и к кризису совсем не готова, уже проявились. Крупнейшая частная энергокомпания ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова отказалась выполнять свои обязательства перед кредиторами в надежде достигнуть соглашение о реструктуризации долга, а также приостанавливает работу своих шахт и обогатительных фабрик.

«Системный кризис в энергетической отрасли Украины, который продолжается с прошлого года, привел к разбалансировке энергосистемы Украины. Ручное регулирование рынка, непродуманные решения, отсутствие координации отрасли полностью дестабилизировали работу всех угольных предприятий. Из-за бесконтрольного импорта электроэнергии из России и Беларуси снизилась востребованность отечественной электроэнергии и, как следствие, снизился объем потребляемого угля на станциях», - заявили в компании.

Также в ДТЭК отметили, что в стране приостановлена работа около трех десятков угольных шахт, в простое находятся более 40 тыс. человек. Убыток тепловой генерации за последние полгода составляет 3,1 млрд гривен. Все ТЭС работают ниже минимального состава, около половины сотрудников находятся в простое.

Кроме этого, госкомпания «Энергоатом», являющаяся оператором атомных электростанций страны, в начале апреля заявила о долге перед компанией за отпущенную электроэнергию с начала года в сумме более 5 миллиардов гривен.

В компании отметили, что задолженность по оплате электрической энергии и оказанию соответствующих услуг крайне негативно повлияла на финансовое состояние компании, для которой продажа электроэнергии по спецобязательствам (ПСО) – основной источник поступления средств.

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Дефицит средств ставит под угрозу выполнение «Энергоатомом» программ по повышению ядерной безопасности, надежности и эффективности. Из-за нехватки финансирования возникают существенные трудности в выполнении производственной программы, закупки свежего ядерного топлива, своевременной выплате заработной платы, уплате налогов.

«Ситуация на рынке электрической энергии становится крайне напряженной, о чем свидетельствуют все более эмоциональные обращения участников рынка», - заявили в госкомпании.

Ярким симптомом того, что с отечественным энергетическим рынком явно что-то не так, стали стабильно высокие цены на электроэнергию для бизнеса в Украине. В это же время в европейских странах падение цен было рекордным, а в некоторых случаях доходило и до отрицательных ценовых значений. Из-за этого впервые за многие годы украинский экспорт электроэнергии в страны ЕС стал нерентабельным.

В штормовом море с новыми лицами

Эти проблемы не возникли на ровном месте, а являются результатом неспособности или нежеланием украинской власти проводить реальные реформы. С 1 июля 2019 года в Украине заработал новый рынок электроэнергии, который должен был привнести в отечественную энергетику конкуренцию, инвестиции и европейские правила игры. Однако этого не произошло из-за массы ограничений и регуляций, которые до неузнаваемости извратили первоначальную идею.

Возможно, в таком состоянии отечественный энергорынок протянул бы еще несколько лет, пока руководство страны не набралось бы смелости для завершения начатых рыночных преобразований, однако кризис ускорил негативные тенденции и заставляет действовать уже сейчас.

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Как можно скорее в правительстве во главе с премьер-министром должен быть создан штаб по решению накопленных проблем в отрасли и в ближайшие дни совместно с игроками рынка и регуляторными органами должна быть разработана стратегия, как наша страна будет преодолевать надвигающийся кризис.

Важно, чтобы этот план был не только о том, как сегодня потушить пожар, но и том, как создать прочный фундамент для развития отрасли и всей страны в целом. Руководство Украины должно ответить на главный вопрос: мы строим рыночную экономику и европейскую страну или окончательно возвращаемся к плановой экономике и директивному методу управления.

Без ответа на этот вопрос кризисные ситуации будут плодиться как кролики, а страна погружаться в хаос.

Пока что премьер-министр Денис Шмыгаль, который не понаслышке знаком с проблемами энергетики, так как работал в энергохолдинге ДТЭК и возглавлял Бурштынскую ТЭС, ограничивается общими фразами и обещает вот-вот начать преодолевать кризис.

«Мы понимаем эту ситуацию. Министерство энергетики работает, мы сейчас обновляем Энергетический баланс страны. С дня на день он будет завершен и можно будет приступать к преодолению кризиса», - сказал Шмыгаль в ходе заседания правительства.

Основная же часть ответственности за решение первоочередных вызовов в отрасли будет возложена на нового исполняющего обязанности министра энергетики и защиты окружающей среды Ольгу Буславец, которую правительство назначило в четверг на внеочередном заседании. Ранее он занимала должность генерального директора директората энергетических рынков Министерства энергетики и угольной промышленности.

На новом посту Буславец уже успела пообещать в ближайшее время подготовить план неотложных мер по стабилизации ситуации в национальной энергетике.

«Сейчас мы переживаем один из крупнейших кризисов за всю историю Украины, и кризис в энергетической отрасли является неотъемлемой ее составляющей. Совершенно очевидно, решение системных проблем в энергетике является вопросом национальной безопасности, и я осознаю ключевую роль должности министра в такое время. В течение недели будет сформирован перечень мер, в которых нуждается энергетика как неотложных. Эти меры будут направлены на техническое, топливное и экономическое сбалансирование сектора энергетики», - заявила Буславец.

Однако смена исполняющего обязанности министра не отменяет того факта, что уже больше месяца украинская энергетика в условиях кризиса находится без назначеного согласно конституционным процедурам Верховной Радой профильного министра. Это нонсенс, который должен быть решен в ближайшее время.

Тем временем, новый отопительный сезон уже не за горами. Остается надеяться, что к его началу украинская энергетика не развалится, а сможет решить ключевые проблемы.

Игорь Орел