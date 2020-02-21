Без транзитного контракта с РФ газ мог бы подорожать в 3-4 раза - Гончарук

По словам премьера, это бы сильно ударило по экономике.

Цена на газ для украинских потребителей могла бы быть в три-четыре раза выше нынешней, если бы в конце прошлого года не был подписан новый договор с Россией о транзите голубого топлива, заявил премьер-министр Алексей Гончарук во время представления отчета о работе правительства в зале Верховной Рады.

Читайте такжеУкраина в прошлом году импортировала газа на $2,3 миллиарда

«У нас заканчивался контракт с россиянами с 1 января и существовал серьезный риск, что мы потеряем этот транзит, а это и серьезный удар по экономике, и серьезное удорожание энергетических ресурсов и для предприятий, и для граждан. Если бы этот контракт не был подписан, цена на газ, по подсчетам отдельных специалистов, могла бы быть в три-четыре раза выше для украинцев и экономики Украины чем та, которая есть сейчас», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 30 декабря Украина и Россия подписали новый контракт на транзит газа в Европу сроком на пять лет с возможностью пролонгации на десять лет. Документом предусмотрено, что «Газпром» должен прокачать через Украину минимальный объем газа в 65 млрд куб. м в первый год и по 40 млрд куб. м - в последующие 4 года.