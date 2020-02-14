Нефть Brent торгуется выше $57 за баррель

В последний раз стоимость нефти данной марки находилась выше этой отметки 31 января.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,3% - до 57,06 доллара за баррель.

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Об этом сообщает ТАСС.

"По состоянию на 12:35 (по Киеву) нефть марки Brent торговалась уже на уровне 57,15 доллара за баррель, что на 1,4% выше уровня закрытия предыдущей сессии", - говорится в сообщении.

В последний раз стоимость нефти данной марки находилась выше 57 долларов за баррель 31 января 2020 года.

В свою очередь, стоимость нефть марки WTI выросла на 1,5% - до 52,18 доллара за баррель.

Как сообщал УНИАН, эксперты прогнозируют падение спроса на нефть в Китае из-за распространения коронавируса на 200 тысяч баррелей в сутки.

При этом эффект на глобальный спрос оценивается в 400 тысяч баррелей в сутки за этот же период.

Причиной станет сокращение потребления топлива, в первую очередь авиационного.