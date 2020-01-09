Китай допустит иностранные компании к разведке и добыче нефти и газа
09:42, 09 января 2020Энергетика
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Разрешения на добычу полезных ископаемых власти Китая будут выдавать на пять лет.
Иллюстрация REUTERS
Китай разрешит зарубежным компаниям вести разведку и добычу нефти и газа в стране.
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Министерство природных ресурсов Китая объявило, что нововведение вступит в силу с 1 мая 2020 года и коснется зарегистрированных в Китае иностранных фирм с чистыми активами не менее 300 млн юаней ($43 млн), передает kommersant.
Раньше вести разведку и добычу нефти и газа в Китае зарубежные компании могли лишь в сотрудничестве с китайскими предприятиями, а не самостоятельно.
Разрешения на добычу полезных ископаемых власти Китая будут выдавать на пять лет с возможностью продления на такой же срок.
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