Китай прекратил закупки иранской нефти из-за санкций США - СМИ

Китай, наряду с другими странам, такими как Индия, Турция, Южная Корея и Япония, полностью прекратил прямые закупки нефти из Ирана.

Китай прекратил закупки нефти у Ирана после вступления в силу санкций США.

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Об этом сообщает Прайм со ссылкой на издание Wall Street Journal.

"После того, как США объявили о решении не продлевать исключения на покупку нефти из Ирана для определенных стран в обход санкций, Китай, наряду с другими странам, такими как Индия, Турция, Южная Корея и Япония, полностью прекратил прямые закупки иранской нефти", - говорится в сообщении.

По словам члена экономической комиссии парламента Ирана Рахима Заре, эти пять стран, а также Тайвань, Греция и Италия, приобретали за март этого года 1,6 миллиона баррелей нефти ежедневно.

"Они действительно соблюдают санкции", - отметил Заре.

Как отмечает издание, когда в середине мая с нефтетерминала на острове Харг в Иране загрузили танкер, принадлежащий Китаю, это было воспринято как возобновление закупок сырой нефти Пекином. Однако танкер впоследствии обозначил Индонезию как пункт назначения, и на данный момент остается у берегов Ирана в Оманском заливе, пишет газета со ссылкой на ресурс по отслеживанию морских перевозок FleetMon.

По словам источника в сфере нефтяной промышленности Ирана, поскольку наземные резервуары переполнены, судно использовалось только для хранения нефти.

Предприниматели из Тегерана также отмечают, что китайские компании больше не покупают иранскую нефть, включая мини-НПЗ — небольшие частные компании, которые, как надеялся Иран, могут заменить крупные государственные нефтяные компании, пишет газета.

"У Китая достаточно проблем с США. Они не хотят давать им очередной повод", - приводит газета слова источника в сфере нефтяной промышленности Ирана, пожелавшего остаться неназванным.

При этом Иран еще не потерял надежду на возобновление продаж в Китай. Частный иранский трейдер, который в последний раз поставлял иранскую нефть в Китай два месяца назад, сказал, что ведет переговоры о продаже до 2 миллионов баррелей китайскому мини-нефтеперерабатывающему заводу, но подчеркнул, что еще не получил одобрения правительств Китая и Ирана.