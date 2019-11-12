Нет тепла, нет денег: как не дать поставщикам тепла "нагреть" потребителя

Через считанные дни украинцы получат первые платежки за тепло в новом отопительном сезоне. Малоприятные ожидания связаны с предыдущим опытом, когда «письма счастья» приносили сюрпризы в виде «космических» сумм. В квитанции на оплату непонятным образом могла появиться строка «долг». Или же несколько дней еле теплых батарей были посчитаны за полный месяц отопления.

Чем это грозит потребителям в случае задержки с оплатой? Помимо письменных предупреждений, коммунальщики могут явиться на порог дома и угрожать судебным иском и отключением услуг.

С запуском отопительного сезона тепловики начнут еще активнее вести бой за средства граждан. Но одно дело, когда это касается злостного неплательщика с очевидными долгами. Другое дело, когда аномальные начисления видят у себя в квитанциях благонадежные граждане, соблюдающие сроки и объемы оплаты. В таких случаях стоит разобраться.

Яркий пример «долгового террора» показал столичный теплопоставщик. После того, как в мае 2018 года «Киевтеплоэнерго» получила в управление тепловые сети столицы, некоторым жителям многоэтажек начали приходить уведомления о вымышленном долге. Домам, в которых созданы ОСМД, тепловики угрожали арестовать счета, в случае его непогашения. Самое возмутительное в этой ситуации, что у большинства жильцов на руках есть все оплаченные квитанции. На каком основании был начислен долг, коммунальщики внятно пояснить не могут.

Стоит напомнить, что в мае 2018 года «Киевэнерго», входящая в состав энергохолдинга ДТЭК олигарха Рината Ахметова, вместе с теплосетями передала новой компании право взыскать с киевлян 2,4 миллиарда гривен долгов. При этом, переплаты горожан прошлому поставщику в новой компании не засчитали.

Все в суд

Как сказал УНИАН директор подразделения «Энергосбыт» коммунального предприятия «Киевтеплоэнерго» Константин Лопатин, компания действительно получила право взыскать с граждан задолженность. Однако, порой детали начисления долга пояснить невозможно, ввиду отсутствия необходимых документов.

«Если задолженность появилась в результате какого-то перерасчета, либо перераспределения, и у нас нет первичной документации, то я действительно не могу объяснить человеку: почему за период с 2017 года было начислено сверх», - сказал он.

Лопатин пояснил, что у «Киевтеплоэнерго» есть информация в разрезе каждого лицевого счета, но детализацию долга найти проблематично.

«Мы видим периоды возникновения задолженности, по какой услуге, в каком месяце возникла, какие начисления, какие суммы. Но, когда возникает необходимость более детального анализа, когда потребитель спрашивает: почему конкретно у меня в этом месяце такая сумма, иногда мы не можем дать адекватный ответ, опираясь на реальные документы», - отметил он.

Если потребителю начислили долг, перешедший с «Киевэнерго», и он с ним не согласен, то эффективнее обращаться в суд, нежели к новому поставщику тепла - компанию «Киевтеплоэнерго».

«По сути, в данной ситуации я вижу два варианта. Во-первых, это обращение в суд. Во-вторых, можно обращаться в «Киевэнерго», но скажу откровенно – это бессмысленно. Я знаю, что люди туда обращаются и им не отвечают. Как юридическое лицо компания уже перестала существовать. Они переименовались и перерегистрировались в городе Курахово Донецкой области. Де-юре организация есть, де-факто - ее даже найти тяжело», - сказал Лопатин.

История с непонятными с точки зрения потребителя долгами в результате смены теплопоставщика в столице только одна из многих. Практический каждый украинец сталкивался с необходимостью защитить свои права как потребителя коммунальных услуг.

В любом цивилизованном государстве нормальной практикой является разрешение таких споров в суде. Другое дело, что в нашей стране фраза «можете обращаться в суд» звучит, скорее, как желание отправить собеседника куда подальше без надежды на положительный результат. Поэтому нужно взвешено оценить правоту своей позиции.

Зафиксировать отсутствие тепла

Как пояснил УНИАН адвокат Павел Панасенко, если потребитель не согласен с начисленными суммами, первое, что нужно сделать, обратиться в коммунальное учреждение с просьбой о перерасчете.

Подавать в суд, по его мнению, имеет смысл только, если начисления теплопоставщика неправомерны, когда фактически тепло не поставлялось, но в квитанции стоит полная сумма. Для тех, у кого нет счетчика, важно зафиксировать отсутствие подачи тепла.

«Если тепла не было, например, из-за обрыва сети, то чтобы не включили этот период в расчет, нужно этот факт зафиксировать. Если это сделано, то, соответственно, начисления будут не правомерными. Для этого есть жилищная эксплуатационная организация, есть аварийные организации. Также если в доме, например, четыре стояка, а работает только один, то приглашается представитель теплосети и актируется, что стояк не работает, и они должны сделать перерасчет, поскольку не поставляют тепло в полном объеме», - сказал он.

Панасенко пояснил, что неправомерными начислениями можно считать суммы, посчитанные на основе неправильно указанного метража квартиры, или в случае применения не той нормы. Например, если у проживающей в однокомнатной квартире семьи из двух человек стоит счетчик на горячую воду, а им начисляют суммы, позволяющие наполнить горячей водой целый бассейн.

К слову, взыскивать можно задолженность, которая образовалась только за последние три года. Для остальных случаев - пишется заявление о применении сроков исковой давности, и сумма платежей соответственно уменьшается.

Знать свои права и внимательно читать платежки

«Если тепло поставлялось, то аргументы «я не проживал», «я не должен платить», «меня не было» - не работают. Если коммунальщики начислили все правильно, есть норма метража отапливаемого помещения, есть утвержденная норма расценок, есть даты подачи тепла - то что здесь оспаривать? Человек может быть не согласен, ему кажется, что сумма большая, но это не аргумент. А если, они тепло не давали, а начислили, конечно это все можно оспаривать в суде», - подчеркнул адвокат Панасенко.

Он посоветовал, чтобы не допустить излишних начислений, которые могут превратиться в долг, необходимо правильно и своевременно передавать показания приборов учета. Для тех, у кого их нет, следует обращать внимание на правильность сумм в квитанции.

Наличие счетчика было бы весомым аргументом в противодействии необоснованным начислениям. Ведь тогда жилец может четко показать, сколько он потребил ресурсов. Это касается всех видов коммунальных услуг, а со стартом отопительного сезона набирает особую актуальность.

Чтобы не создавать долги, потребитель должен знать свои права и внимательно изучать договоры с коммунальными организациями. Знание законодательства усилит позицию в спорных ситуациях. При этом, важно не забывать об обязанности платить по счетам вовремя.

Обращаться в суд стоит, если есть полная уверенность в неправомерности начислений со стороны компании поставщика. Разобраться в этом могут помочь специалисты с юридическим профилем.

В Украине действует механизм возмещения расходов на правовую помощь. Если заключен соответствующий договор, то такие затраты включаются в судебные расходы и взыскиваются с проигравшей стороны.

В случае проигрыша пострадавшая сторона выложит кругленькую сумму за услуги юриста и все равно будет вынуждена заплатить свой долг.

Анна Бредихина