"Северный поток-2" достроят за 4-5 недель – "Газпром"

Если Россия не получит разрешение от Дании, то готова достроить газопровод через "нейтральные воды".

На окончание строительства «Северного потока-2» надо еще 4-5 недель, проект «реализуют в любом случае».

Об этом в кулуарах «Российской энергетической недели» сообщил председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубов, передает ТАСС.

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«Нам надо 4-5 недель, чтобы закончить все, поэтому у нас есть еще ноябрь-декабрь. Это два месяца, восемь недель. Мы еще укладываемся», – сказал он.

Зубов также утверждает, что Россия «обойдет нейтральными водами», если не получит разрешение от Дании, но согласился, что прокладывать путь лучше ближе к Дании.

«Не могу сказать, будет ли критический момент (для срока проекта). Газопровод в любом случае достроят», – подытожил он.

Справка УНИАН.Проектом "Северный поток-2" предусмотрены строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод в обход Украины строят рядом с уже существующим "Северным потоком-1".

Строительство газопровода должно завершиться до конца 2019 года. Протяженность трубопровода составит 1220 км, он должен соединить российский Усть-Луг и немецкий Грайфсвальд. Украина, США и ряд европейских стран выступают против строительства "Северного потока-2". В свою очередь Германия активно лоббирует строительство газопровода.

По оценкам экспертов, в результате прекращения транзита газа через территорию Украины наша страна может потерять почти 3 млрд долларов доходов в год.