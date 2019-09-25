Михаил Гончар: Удар по нефтяным объектам Саудовской Аравии не обошелся без России. И это звонок Украине – нужно сосредоточиться на защите своих энергообъектов

В мире, и так переполненном глобальными противостояниями, 14сентября произошло беспрецедентное событие – беспилотниками были атакованы ключевые энергообъекты Саудовской Аравии. В результате удара загорелись НПЗ на востоке страны: Абкайк, который является одним из крупнейших в мире, и Хурайс–близ столицы Эр-Рияда. Оба предприятия принадлежат самой мощной саудовской госкомпании SaudiAramco. Это привело к сокращению добычи нефти в Саудовской Аравии вдвое - на 5,7 млн баррелей в сутки. В результате, цены на «черное золото» взлетели свыше 70 долларов за баррель. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские хуситы. Но США обвинили в случившемся Иран, который отвергает все претензии.

Пока конфликт не перерос в горячую фазу, но напряженность ощущается. США и Британия усилили свое присутствие в Персидском заливе, а Саудовская Аравия пообещала в течение нескольких недель восстановить свою нефтяную инфраструктуру. Стоимость нефти откатилась, но эксперты уверяют, что риски новых скачков остаются высокими.

О том, что происходит на «нефтянке» Ближнего Востока, кто является режиссером всплеска конфликта и чем все аукнется Украине, в интервью УНИАН рассказал президент Центра глобалистики «Стратегия ХХІ» Михаил Гончар.

Инцидент на Ближнем Востоке значим в глобальном смысле?

Событие беспрецедентное. Можно смело сказать, что мир разделился на «до»атаки и «после». Расчет ее инициаторов предельно верен с точки зрения влияния на цену нефти. Не так много существует сценариев, чтобы достичь данной цели. История касается, в первую очередь, Саудовской Аравии, России и США. Именно эти три страны формируют нефтяную повестку дня. Саудовская Аравия оказалось наиболее уязвимой.

И кто же инициатор удара?

Тот, кому это было выгодно. Он и является инициатором произошедшего. Сейчас все сводится к йеменским хуситам, они уже взяли на себя ответственность. Но они больше являются информационным сопровождением, так называемым уводом в сторону от реальных игроков, которые это сделали.

На сегодня уже нет сомнений, США об этом заявляли, что это дело рук Ирана. Но, опять-таки, Иран вряд ли смог бы так точно провести подобную операцию. Для такого удара нужна четкая картина со спутника. У Ирана нет своих спутников. Зато они есть у других стран, в том числе у России, которая с Ираном имеет, по сути, партнерские отношения, особенно, в делах на Ближнем Востоке.

Кроме того, эти две страны более всего заинтересованы в повышении цен на нефть. Конечно, они не одиноки в таком желании. К примеру, Венесуэла, или члены ОПЕК. Но именно Москва и Тегеран, которые пребывают под санкциями, пусть и в разной мере, очень зависимы от экспорта нефти. Посему они и являются самыми заинтересованными сторонами в сложившейся ситуации.

Но ведь и Саудовская Аравия, как пишет ряд СМИ, заинтересована в росте прибыли от нефти?

Это так. Но никто из заинтересованных стран не будет ради повышения стоимости нефти подрывать свою собственную инфраструктуру. Кстати, сама атака была рассчитана филигранно. С помощью спутника были определены уязвимые места. Причем, как оказалось, не только дронами атаковали. Они, скорее, послужили отвлекающим маневром. Зафиксировано применение крылатых ракет, которые Иран имеет в своем арсенале. Я не удивлюсь, если в процессе дальнейшего расследования выяснится, что, с помощью агентуры, непосредственно на самих нефтяных предприятиях была размещена и приведена в действие взрывчатка. Учитывая огромные размеры заводов, чтобы нанести такой ущерб, одними дронами и крылатыми ракетами не обойтись. Вероятнее всего, в ходе расследования такие детали выяснятся.

Я правильно поняла, без рук России в этой ситуации не обошлось?

Совершенно верно. Для удара была предоставлена очень точная спутниковая информация о самых слабых зонах. И это могла сделать именно Россия.

Сразу же после атаки США и Британия ввели дополнительные военные силы в регион, обвинив во всем Иран. По сути,начался очередной виток геополитической напряженности. Это может спровоцировать более трагические последствия?

Сейчас ситуация удерживается в определенных рамках. Хотя расчет инициаторов был как раз на то, что далее последует горячая фаза и это поднимет цены на нефть до исторических максимумов.

Кстати, Иран в 2011 году тоже мастерски «разыграл» США, угрожая топить корабли в Ормузском проливе, соединяющем Персидский залив с Индийским океаном. Тогда также поднялись цены на нефть, что и нужно было Ирану. Он находился тогда под санкциями. Вот и сейчас все выглядит как некая изощренная игра России и Ирана в Персидском заливе. И именно в расчете на то, что начнется стрельба.

Трамп уже второй раз не рискнул открыть огонь по Ирану. А Иран от всего открещивается, взяв на вооружение российскую методологию – мол, нас там нет. В такой способ Москва опровергает свое вторжение на восток Украины. Вот и Иран действует также. Хотя анализ обломков ракет и дронов свидетельствует, что они иранские.

Чего ожидать в дальнейшем?

Иран, не получив должного отпора, будет продолжать реализацию сценария подрыва Саудовской Аравии как усилиями извне, например, действиями йеменских хуситов, так и внутри страны.

Сейчас одна деталь осталась в тени. Ведь удар нанесен не только по нефтяной инфраструктуре Саудовской Аравии. Ее госкомпания, крупнейшая в мире SaudiAramco, имеет высокую капитализацию. В плане реализации масштабной реформы Королевства в целом,она должна была выйти на IPO – публичное размещение акций для привлечения средств инвесторов на модернизацию нефтяного производства. И это означает, что саудовская компания стала бы еще более мощной и конкурентоспособной. Сейчас по этому процессу нанесен сильнейший удар.

И кому же, в первую очередь, выгодно, чтобы акции SaudiAramcoобвалились?

Выгодно конкурентам. Тому же Ирану, который поддерживает Россия. Обе страны - Иран и Саудовская Аравия – политические конкуренты с незапамятных времен. Эти государства с тысячелетней историей. На территории Саудовской Аравии в самых крупных регионах живет шиитское меньшинство, представители большинства Ирана, и это нужно учитывать, когда речь идет о подрыве Саудовской Аравии изнутри. Иран ведет против Саудовской Аравии войну гибридного типа. Она пока не выливается в прямые военные столкновения, но хуситы – это его агенты. То есть, война ведется через третью сторону.

Глобальная цель Ирана – не только нанесение удара по политическому сопернику в регионе, но и попытка показать Западу: если вы будете загонять нас в угол – в нулевой экспорт нефти, то мы поставим вашего союзника на Ближнем Востоке в соответствующее положение.

Почему Трамп не отвечает на вызов?

Он еще летом заявлял, когда Иран сбил американский беспилотник в зоне Персидского залива, что готов отдать приказ о нанесении удара, но операция была остановлена. И это продемонстрировало Ирану слабость позиции Трампа. То есть, воинственная поза США сейчас мало, что значит. Стоит также вспомнить ситуацию двухлетней давности, связанную с Северной Кореей, чуть ли не с ядерными ударами. Знаменитое заявление Трампа на угрозу Западу – «ответим огнем и яростью». Но ничего не произошло. Все это поощряет чувство безнаказанности. При этом и в Тегеране, и в Москве понимают, что если США начнут горячую фазу в Персидском заливе, то это им на руку - такие действия спровоцируют повышение цен на нефть.

Что же сдерживает США в данной ситуации?

Скачок цен на нефть - сдерживающий фактор для Трампа накануне выборов. Для него козырь - низкие цены на энергоносители на внутреннем рынке. Усиленное развитие нефте- и газодобычи привело к тому, что США через несколько лет перестанут импортировать нефть, как они, по сути, перестали быть импортерами газа, начали его экспортировать.

США со своей мощной программой газо- и нефтедобычи являются угрозой для Венесуэлы, России и Ирана, они останутся в ближайшее время на уровне настоящих бензоколонок. США сделают их главный экспортный продукт все менее и менее привлекательным. Отсюда и отчаянные шаги, игра на грани фола.

Может казаться, что многие страны могут провернуть подобную атаку на Саудовскую Аравию, но на самом деле это не так. Нельзя купить дешевый китайский беспилотник, подвесить на него взрывчатку и все сработает. Этоне тот случай. Сирийские примеры тут не годятся. Объекты в Саудовской Аравии – мощные, причем и по территории, технологические объекты.

Тогда выглядит странным, что они были без соответствующей охраны, которая должна была среагировать на атаку.

Действительно вопрос – почему охранные мероприятия не сработали? Но это лишний раз подтверждает то, насколько тщательно было разработана атака. И никакие хуситы, или Иран не могли такую операцию разработать. Без помощи третьей стороны, ее спутниковой разведки не обошлось.

Приведет ли ситуация к резкому скачку цен на нефть?

Не приведет. Взлета цен на нефть не будет. И все потому, что дефицита нефти в мире нет. Скачок цен, который произошел, - временный. По мере того, как производство в Саудовской Аравии будет восстанавливаться (думаю, что это займет несколько месяцев, а не недель – как обещают), цены упадут.

Кстати, на сегодня Саудовской Аравией половина утраченных объемов уже восстановлена. Между тем, масштаб остальных ремонтных работ, суть которых держат в секрете, потребует времени. Это как с загрязнением нефтепровода «Дружба». Сначала виновники «торжества» - россияне - говорили, что понадобится для «очистки» трубы несколько недель, а до сих пор вопрос полностью не решен.

То есть, не стоит ожидать нового взрыва стоимости «черного золота»?

Если на Ближнем Востоке не произойдет масштабное столкновение, то цены откатятся. Повторюсь – дефицита нефти в мире нет. И те объемы, которые сейчас недопоставляет Саудовская Аравия, постепенно заполнят другие поставщики. В том числе и Россия, что еще раз говорит о ее причастности к произошедшему.

Нефтяной рынок за последние полстолетия глобализировался неимоверно. Страны-члены ОПЕК, как и ведущая страна картеля – Саудовская Аравия, больше не являются монопольновлияющими на цены на нефть. Сейчас самой влиятельной страной в этой сфере являются США.

Кстати, импортером саудовской нефти номер один были как раз США. Ставка в атаке и была на этом зациклена. Думали о следующем: Саудовская Аравия больше не играет той значительной роди поставщика нефти в США, как ранее. Отсюда и опека Америки будет для этой страны меньшей. Причем у США сейчас много претензий к Королевству.

Нужно учитывать еще один исторический факт, о котором все забыли. Когда ОПЕК был силен, а в Персидском заливе во всю мощь шла ирано-иракская война 1980-88 годов, стороны наносили удары по нефтяным объектам друг друга, прежде всего, по танкерам, но цена на нефть, хотя она сразу и ушла вверх, потом даже упала ниже изначального уровня. То есть, несмотря на все перипетии в регионе Персидского залива, прыжок цен на нефть возможен, но это не приведет к заоблачному уровню стоимости топлива. Да и угрозы Ирана закрыть Ормузский пролив не состоятельны.

Чего стоит ожидать на рынке Украины?

Украина напрямую из Персидского залива ничего не завозит. Но в глобальном мире все взаимосвязано. Повышение цены на нефть, со временем, может привести к некоему подорожанию нефтепродуктов в Украине. В нашей стране повторяется эволюция на мировом рынке нефти с небольшим опозданием. Но сейчас идет процесс укрепления гривни. Он обязательно отразится на ситуации. Поэтому для Украины эффект должен быть нейтральным. Но некоторое повышение цен на АЗС будет иметь место. Практика наполнения бюджета возьмет свое. Этой ситуацией в дальнейшем могут воспользоваться, чтобы пересмотреть размер акцизов.

Какие выводы должна сделать для себя Украина, учитывая огромное количество энергообъектов на своей территории и войну на Донбассе?

Украине необходимо усиливать защиту энергетической инфраструктуры. Это вопрос остается недооцененным. Инциденты уже были, но они по сей день являются недорасследованными. Речь идет о возможном применении беспилотных ударных средств в отношении наших оружейных арсеналов. Но есть еще атомные станции, ЛЭП, гидростанции, объекты газовой и нефтедобычи, сама ГТС. И то, что произошло в Саудовской Аравии, - звонок нам.

В Украине уже три года идет процесс присоединения к работе Центра НАТО по вопросам энергетической безопасности, который находится в Вильнюсе. На сегодня самые большие достижения в этом направлении – командно-штабные учения в октябре 2017 года в Киеве по моделированию сценариев возникновения внештатных ситуаций и реагирования на них. Но это – только часть проблемы. Поэтому есть, над чем думать и работать.

Нана Черная