American Interest: Россия готовит новый газовый кризис для Европы на зиму

Москва заложила основу для давления на Евросоюз посредством повышения цен на газ и сокращения поставок в следующем году, но это может дорого обойтись ей же самой.

В то время как Европа потеет от очередного жаркого лета, исполнительные директора энергетических компаний и чиновники работают над тем, чтобы обеспечить своим гражданам теплую зиму. Острота задачи подчеркивается тем, что нынешнее соглашение на транзит российского газа через Украину истекает первого января 2020 года. Если эта ситуация не изменится, поток топлива через украинскую ГТС прекратится.

А это самая большая часть из того, что из России получает Евросоюз. Она равна почти всему объему, который Германия потребляет за год, — пишет American Interest. С июля 2018 года Евросоюз выступал посредником на переговорах между Украиной и Россией. Но это не дало никаких успехов. Поэтому Европа вполне вероятно может столкнуться уже с третьим газовым кризисом за последние два десятилетия.

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На данный момент их было два: в 2006 и 2009 годах. Второй из них длился почти две недели, что привело не просто к резкому подорожанию цен на континенте, но и к полному прекращению поставок в некоторые страны. На этот раз существует реальный риск, что перебои будут длиться значительно дольше.

С коммерческой точки зрения в этом нет никакого смысла. Российская энергетическая компания «Газпром» должна изо всех сил стараться, чтобы не допустить остановки потока газа в Европу. Потому что на кон поставлена ее репутация. Но для Кремля, который контролирует «Газпром», коммерческие интересы не всегда играют определяющую роль. Для новой Еврокомиссии, которая заработает с первого ноября, это станет реальным испытанием на прочность. Впадет ли комиссия панику вместе со странами ЕС, если поставки газа прекратятся, а цены начнут расти? Или она все же будет отстаивать свою линию, найдет временное решение, перейдя на запасы газа, и откажется прогибаться перед российским энергетическим шантажом?

Издание напоминает, что Россия оккупировала Крым и ведет войну на части территории Украины. Жертвами этой войны уже стали около 14 тысяч украинцев, а миллионам пришлось переехать, спасаясь от кровопролития. Украина нарастила Вооруженные силы до 300 тысяч солдат. Значительные украинские войска расположены вдоль линии конфликта вблизи оккупированных территорий страны. Обмены обстрелами с регулярной армией России по другую сторону фронта продолжается.

Будучи главным маршрутом поставки российского газа в Европу, украинская ГТС создает для Кремля две главные проблемы. Во-первых, она затрудняет дальнейшее военное наступление против Украины без угроз уничтожить выгодный канал транзита. Во-вторых, этот транзит газа в 2018 году принес Киеву три миллиарда долларов. И эта сумма приблизительно равна оборонному бюджету Украины.

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Тревоги вызывает и проект «Северного потока-2», который Россия строит в обход украинской ГТС. ЕС в мае расширил свои законы еще и на трубопроводы, через которые происходит импорт энергоносителей. Таким образом, европейским правилам должен подчиниться «Северный поток-2», контролируемый «Газпромом». В частности, придется получить сертификат от ЕС и правительств стран-участниц о безопасности поставок. Для «Газпрома», вероятно, это будет проблематично. Более того, компания получила далеко не все разрешения для прокладки всех необходимых участков трубопровода. Хотя около 60% «трубы» уже проложены. Но Дания все еще не дала все необходимые Москве разрешения.

Российская стратегия вполне очевидна. Во-первых, нужно достроить газопровод включительно с последним участком в датских водах. Во-вторых, позволить соглашению с Украиной о транзите закончиться 1 января. В-третьих, сидеть и ждать. После этого Москва может подать сигнал, что она с радостью готова продать больше газа Европе. Но только через «Северный поток-2». А значит Копенгагену придется очень быстро дать Кремлю все необходимые разрешения для завершения «Северного потока-2», который все еще будет противоречить энергетическим законам ЕС. Но что останется делать ЕС, когда начнутся морозы в январе или феврале?

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Существует еще один финальный фактор. Москва раздражена решением Стокгольмского арбитражного суда, который обязал «Газпром» выплатить украинскому «Нафтогазу» 2,8 миллиарда долларов. Российская энергетическая компания дала четко понять на переговорах, что она хочет, чтобы Киев отказался от этих денег до того, как будет подписано какое-либо соглашение о транзите. Но украинское правительство и «Нафтогаз» не могут согласиться на такие условия из коммерческих или политических соображений.

Страх перед перебоями в поставках газа привел к тому, что Европа начала запасаться в течение лета. Руководители энергетических компаний, регуляторы и политики начали искать альтернативные источники на зиму. Также политика энергетической интеграции ЕС, которая была принята после газового кризиса 2009 года, смягчит новую по крайней мере в краткосрочной перспективе. Но даже так остановка поставок более чем на несколько дней создаст проблемы в Болгарии и других балканских странах, а также приведет к повышению цен на европейском рынке. Если же остановка продлится еще дольше, проблемы появятся и в Италии, которая остро зависит от российского газа. В этот момент у «Газпрома» появится возможность для «силового маневра».

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Однако, существуют и определенные альтернативы. В Западной Европе Великобритания способна принять около 51 миллиарда кубометра газа в год в сжиженном виде. У нее также есть серьезные реверсные возможности, что позволит перекачивать через Английский канал до 30 миллиардов кубометров. Таким образом, газ из США может пройти через британские терминалы на континентальную Европу. В Италии тоже есть три терминала для приема сжиженного газа. При этом, они не очень загружены. Но Центральная и Восточная Европа может получать до 4,5 миллиарда кубометров сжиженного голубого топлива только через Свиноуйсьце в Польше. Поэтому создана Россией кризис нанесет наибольший удар по этому региону.

Безусловно, если «Газпром» не подпишет с Украиной новое соглашение о транзите, он и сам пострадает от серьезного долгосрочного ущерба: как репутационного, так и коммерческого. Эти потери для российской стороны будут еще больше, если США начнут поставлять свой сжиженный газ в Восточную Европу, вытесняя Москву с рынка. Но, опять же, для Кремля коммерческие аргументы не всегда определяющие. Вполне возможно, что он все же провалит переговоры о новом транзите через Украину, позволив ценам вырасти, а хаосу охватить Европу на несколько недель. При этом Москва будет надеяться, что Киев сдастся и подпишет новое соглашение на ее условиях, а ЕС начнет способствовать более быстрому завершению «Северного потока-2». Президент Владимир Путин может выставить себя тем, кто будет «решать» проблему, созданную им же. При этом, он развернет масштабную кампанию дезинформации, чтобы обвинить во всем Украину и Евросоюз.

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Но чтобы этот план сработал, России нужно, чтобы европейцы паниковали и затягивали пояса из-за роста цен. Проблема в том, что Москва не может быть уверенной, что такие «тиски» действительно сработают. У европейцев есть все, чтобы не паниковать.

Поэтому в европейской игре «в труса» все может закончиться тем, что именно Москва «моргнет» первой и проиграет. На самом деле, чем дольше конфликт будет продолжаться, тем больше стран пострадает от него. Но при этом будет становиться все легче решить ряд проблем с поставками. Евросоюз может быстро принять чрезвычайные меры, запустить реверсные потоки и построить небольшие внутренние трубопроводы, а также наладить поставки кораблями. Эти чрезвычайные меры могут закрепиться и стать постоянными. А Кремль потеряет большую часть европейского рынка. Это, в свою очередь, закончится потерей как доходов, так и влияния.