Newsweek: США внесли Россию и Крым в список мест, где похищают американцев

Украинские регионы под контролем российских оккупантов тоже попали в список опасных регионов.

США включили Россию в список из 35 стран, в которых американцам грозит похищение. Госдепартамент обнародовал советы относительно путешествий, в которых обозначил опасные для своих граждан страны буквой «K». Как пояснили в ведомстве, эту отметку получили те уголки мира, где существует «риск похищения или взятия в заложники силами криминальных или террористических групп».

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Как сообщает Newsweek, отметка появилась впервые. Но в Госдепартаменте объяснили, что она служит цели «обеспечить четкую и исчерпывающую информацию о безопасности для граждан США, чтобы они могли принять информированное решение относительно поездок». Поэтому под буквой «K» оказались Афганистан, Алжир, Ангола, Бангладеш, Буркина-Фасо, Камерун, ЦАР, Колумбия, Конго, Эфиопия, Гаити, Иран, Ирак, Кения, Ливан, Ливия, Малайзия, Мали, Мексика, Нигер, Нигерия, Пакистан, Папуа-Новая Гвинея, Филиппины, Россия, Сомали, Южный Судан и Судан, Сирия, Тринидад и Тобаго, Турция, Уганда, Венесуэла и Йемен. Часть Украины тоже попала в эту категорию. Пометкой «К» в Госдепартаменте обозначили оккупированные Россией части Донбасса и Крым.

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В Совете зарубежной безопасности США отметили, до похищения «происходят нерегулярно группами организованной преступности» в Москве и реже на Дальнем Востоке России. Вместе с тем, в Совете отметили, что в некоторых странах риск быть похищенным можно локализовать.

Поэтому Госдепартамент не советует гражданам США путешествовать на Северный Кавказ включительно с Чечней и горой Эльбрус «из-за угрозы терактов, похищений и рисков, связанных с гражданскими беспорядками». Также в ведомстве советуют американцам воздержаться от поездок в украинский Крым «из-за русской оккупации украинской территории и нарушений со стороны оккупационной власти».