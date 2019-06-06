Война за новый дивный мир электрической энергии

Первая неделя лета принесла в Украину с жарой и дождями новый виток дискуссии о будущем направлении развития ключевого для развития национальной экономики рынка – электрической энергии.

Новый президент страны Владимир Зеленский устами своего представителя в правительстве Андрея Геруса высказался за перенос запуска рынка с 1 июля 2019 года на 1 июля 2020 года при условии разработки помесячного плана подготовки к запуску.

"По моему мнению, нужно отложить на год. Разработать помесячный план, как к этому подготовиться, как подготовиться, чтобы увеличить конкуренцию, чтобы решить проблему паритетного субсидирования, проблему долгов, неплатежей, проблему нормативно-правовых актов. Для этого будет помесячный план выполнения. До 1 июля 2020 года мы можем быть спокойно готовы", - сказал Герус журналистам.

Логика президентской команды заключается в том, что на сегодня не решены задачи, которые ставились при принятии закона о рынке электроэнергии в 2017 году: не решена проблема более 30 млрд гривень неурегулированных долгов, которые продолжают увеличиваться, отсутствует коммерческий учет, не готова IT-система. Более того рынок замонополизирован, а возможности импорта из Европы заблокированы.

Две крупнейшие компании производят 76% всей электроэнергии, генерируемой в стране – госкомпания "Энергоатом" (55%) и холдинг Рината Ахметова ДТЭК (21%), что в условиях отсутствия возможности импортировать в Украину электроэнергию из ЕС создает большие риски для неконтролируемого роста цен на электроэнергию.

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Необходимость переноса запуска рынка подчеркивали и международные партнеры Украины. Так, Представительства Европейского Союза и Европейского инвестиционного банка в Украине, Всемирный банк, а также Европейский банк реконструкции и развития рекомендовали отложить внедрение нового рынка электрической энергии в нашей стране на ограниченный период времени из-за того, что важные регуляторные нормы и IT-системы еще не готовы.

Новый президент не имеет рычагов влияния на отправленный на перевыборы парламент. К тому же у депутатов остается всего одна пленарная неделя до 1 июля, когда, согласно закону, заработает новый рынок. Будет ли рассмотрен данный вопрос парламентариями – весьма сомнительно.

В свою очередь премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство, даже если бы и хотело, не может перенести дату внедрения рынка, так как это относится к полномочиям парламента, а значит новый рынок заработает в срок – с началом второго полугодия 2019 года.

"Парламент определил, что рынок должен быть принят 1 июля и внедрен в действие в соответствии с Законом Украины. У нас нет других вариантов, как только вводить его", - сказал премьер в ходе заседания правительства.

Фиксация тарифов для населения на полтора года

Правительство на последнем заседании приняло два важных постановления, необходимых для запуска рынка и минимизации прямых последствий для населения от ожидаемого роста тарифов после изменения системы ценообразования.

Первым было принято постановление о возложении специальных обязательств по поставке электроэнергии для нужд населения с 1 июля 2019 года до 31 декабря 2020 года на государственные энергогенерирующие компании "Энергоатом" и "Укргидроэнерго", а также на "Укрэнерго" и операторов систем распределения (облэнерго).

В Кабмине уверены, что благодаря такому решению тарифы для населения вплоть до конца 2020 года останутся неизменными. Что касается цен для промышленности, то Гройсман заявил, что правительство совместно с Национальной комиссией, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) подготовит решение, которое позволит не допустить скачка цен для промышленных потребителей.

Интересно посмотреть, как это будет сделано, если по данным НКРЭКУ, постановление правительства о возложение специальных приведет к росту тарифов для не бытовых потребителей на 40-50%, что со временем неизбежно скажется на росте цен на потребительские товары, коммуналке, стоимости проезда. Население все равно заплатит за рост цен на электроэнергию, но не на прямую.

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О ценовых последствиях запуска нового рынка электроэнергии предупреждает и Национальный банк. В четверг на брифинге заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб заявил, что центральный банк страны прогнозирует с июля повышение цен на электроэнергию в Украине на 25%, но при этом не ожидает значительного влияния на уровень инфляции в стране.

"Наш официальный прогноз на сегодняшний день предусматривает, что в этом году цены с июля вырастут на 25%. Даже если это будет несколько больше, это не окажет значительного влияния на общий индекс потребительской инфляции, поскольку доля достаточно мала", - сообщил Сологуб.

Учитывая это логичным выглядит введение на рынке на переходной период верхней границы цены на электроэнергию для не бытовых потребителей. В то же время, на сегодня такой механизм напрямую не предусмотрен законодательством. Успеет ли парламент внести соответствующие изменения, вопрос опять же открытый.

Принятие же такого решения административным методом правительством чревато его обжалованием в судах.

Не меньше споров вызвало и второе решение правительства, которым утвержден порядок проведения аукционов для заключения двусторонних договоров на рынке электроэнергии, которые требуются для реализации механизма специальных обязательств.

Площадкой таких аукционов без проведения конкурса и консультаций с крупными международными игроками была выбрана "Украинская энергетическая биржа", на которой будет реализовываться электроэнергия для нужд населения, а это около 40% всей электроэнергии страны.

Такой подход правительства экспертами был встречен без энтузиазма, увидевших в решении большие коррупционные риски. Чтобы хоть немного сгладить назревающий скандал, Кабмин ограничил монополию "Украинской энергетической биржи" тремя месяцами, в течение которых можно будет выбрать другую площадку. При этом остается загадкой, почему за два последних года не были проведены консультации с крупными мировыми трейдинговыми платформами, почему не был организован конкурс?

Прощание с формулой "Роттердам+"

Через три недели в Украине полностью изменяться правила игры в электроэнергетике. Но какой же все-таки фундамент для создания нового рынка электрической энергии наша страна смогла построить за два года после принятия закона?

Заложены основы прозрачного рынка, на котором будет тяжело проворачивать многомиллиардные схемы? С одной стороны, - да, скандальная формула "Роттердам+" остается в прошлом, а государство перестает вмешиваться в отношения между участниками определенных сегментов рынка, но с другой стороны, разрыв между ценой на электроэнергию для населения и промышленности вырастет еще больше, что создает большое поле для махинаций.

Создается либерализованный и конкурентный рынок? С одной стороны, да, в определенных сегментах и в определенное время суток будет разворачиваться нешуточная борьба, которая поспособствует снижению цен и повышению эффективности игроков.

С другой же стороны, огромный кусок рынка, около 40%, останется регулируемым, что создаст перекосы, негативно влияющие на отрасль. Также не стоит забывать о том, что в Украине в производство электроэнергии доминируют две компании, а импорт электроэнергии из Европы как альтернатива домашнему монополизму отсутствует.

В 2017 году парламент, действительно принял революционный и прогрессивный закон. Проблемы, которые сейчас все так громко обсуждают не появились из-за запуска нового рынка, они следствие того, что этого не было сделано 10 лет назад. Не стоит также забывать, что речь идет о рынке, объём которого оценивается на уровне 200 млрд грн, и понятно, что при его внедрении было и будет еще допущенного немало ошибок, которые делаются не только из-за отсутствия опыта реформ такого масштаба, но и под давлением большого количества заинтересованных лиц, желающих откусить себе кусок пирога.

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Пока что не известно, будет ли новый состав парламента и новое правительство более профессиональным и независимым, чем уходящая команда. Однако именно этим новым людям придется решить накопившиеся проблемы и создать правила, которые будут определять правила работы на украинском рынке электроэнергии многие десятилетия.

Первоочередные задачи перед новым руководством страны стоят, на первый взгляд, трудно выполнимые, но амбициозные и дающие возможность доказать свою приверженность реформаторским идеям.

В течение ближайшего времени необходимо разработать план постепенного повышения цен на электроэнергию для населения. Понятно, что его реализация снизит политический рейтинг, ведь в развитых странах цены на электроэнергию для промышленных потребителей ниже, чем для бытовых. Так устроен рынок, но эту концепцию пока совершенно не воспринимает подавляющее большинство населения нашей страны. Однако Украине необходимо пройти этот путь и как можно скорее.

Большие усилия как финансовые, так и дипломатические также должны быть направлены на интеграцию украинской энергосистемы в энергорынок Евросоюза, что позволит создать на внутреннем рынке конкуренцию.

По данным "Укрэнерго", Украина сможет интегрироваться в энергетический рынок ЕС не ранее 2023 года, а цена вопроса 357 млн евро (относительно небольшая сумма, учитывая масштаб). Поэтому до этого времени можно применить иные механизмы создания конкурентных отношений на монопольном национальном рынке. Например, обязать крупных производителей продавать часть своей электроэнергии по регулируемой цене другим поставщикам, что позволит создать на рынке подобие настоящей конкуренции. Такой подход, например, применяется во Франции.

Украине в ближайшие годы предстоит пройти действительно трудный путь, но, признаем, без этого невозможно построить успешное и эффективное государство с работающей экономикой.

Игорь Орел