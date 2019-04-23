"Нефтяной" ультиматум России: чего ждать от цен на автозаправках

Правительство России в ответ на ужесточение санкций Украины против страны-агрессора запретило поставки нефтепродуктов и угля в нашу страну, правда, с отсрочкой до 1 июня и в формате спецразрешений. Важен тот факт, что «вето» было принято в преддверии второго раунда президентской кампании. Решение Москвы можно назвать ультиматумом будущему главе Украины.

В этой цепочке запретов вопрос экспорта «нефтянки» особенно важен. Дело в том, что Украина только за прошлый год увеличила валютные расходы на импорт нефтепродуктов на 31% - до 5,5 млрд долларов. В 2018-ом импорт нефтепродуктов из Беларуси, которая является «прямым» реэкспортером российской нефтянки, в денежном выражении составил 2,113 млрд долларов (38,1%), из России – 2,069 млрд долларов (37,3%), из Литвы – 570,5 млн долларов (10,3%). Из других стран в прошлом году было импортировано нефтепродуктов на 787,3 млн долларов. То есть, мы практически полностью зависимы от российской нефти. И как раз для нефти и нефтепродуктов Кремлем вводится режим спецразрешений, а это означает возможность остановки поставок в любой момент – ситуативно.

Выдавать разрешения на экспорт бензина, дизельного топлива, прямогонного бензина (нефти) и пропан-бутанов будет исключительно Министерство экономики РФ. При этом устанавливается полный запрет на поставку в Украину нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, а также этилена, пропилена, бутилена, бутадиена, нефтяного вазелина, парафина, нефтяного кокса, нефтяного битума, битумных смесей на основе природного асфальта, природного битума, нефтяного битума, минеральных смол, этана, бутана, изобутана, бензола, толуола и ксилола.

По словам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, такие действия Москвы являются «вынужденными мерами», чтобы «свои интересы защищать и принять ответные меры». Действительно, 10 апреля 2019 года правительство Украины расширило перечень товаров происхождением из РФ, запрещенных к ввозу в нашу страну. Под запрет попали формалин, карбамидо-формальдегидный концентрат, карбамидо-формальдегидные смолы, пружины для тележек грузовых вагонов, аппаратура для коммутации или защиты электрических цепей (реле), которые используются в устройствах железнодорожной автоматики, проводники электрические на напряжение более 1000 вольт. Также санкции расширены на банки для консервирования (стерилизационные банки), бутылки для пищевых продуктов и напитков из бесцветного и цветного стекла, другие стеклянные емкости.

Вот Россия и решила ударить по самому больному месту Украины – «бензиновому» рынку. Как известно, цена топлива играет основную роль в ценообразовании в целом.

Оспорить решение РФ в рамках Всемирной торговой организации не видится перспективным. Тому свидетельством является последний проигрыш Украины в ВТО. В деле под официальным названием «DS512: «Россия – меры в отношении транзита» Организация согласилась с аргументом РФ, что между странами действует «чрезвычайная ситуация в международных отношениях». Поэтому «по соображениям безопасности», Россия должна была принять «особые меры». Нет гарантии, что это «доказательство» правоты не будет снова признано, тем более – прецедент уже имеется.

Кстати, РФ уже не впервой вводит запрет на экспорт нефти и нефтепродуктов в Украину. Сначала такое решение было принято в сентябре 2015 года – Федеральная служба по техническому и экспортному контролю РФ ограничила поставки дизельного топлива. Прокачка возобновились только в мае 2016 года. 8 февраля 2017 года прокачка вновь была приостановлена из-за якобы перезаключения экспортных контрактов, что продлилось до начала нынешнего марта. Закончилось все исключительно повышением цен на рынке и переделом самого рынка, где, по данным журналистов-расследователей, крупным игроком внезапно стал кум Владимира Путина Виктор Медведчук.

В России уже прокомментировали новые запреты. Там считают, что заявления Дмитрия Медведева являются «показательными выступлениями» и сомневаются, что получение разрешений на экспорт усложнится. Фактически поставки на украинский рынок уже давно ведут исключительно крупные игроки, приближенные к Кремлю, то есть, это – лоббистский ресурс, а, значит, проблем никаких у «старых» поставщиков не будет.

Нельзя снимать со счетов и Беларусь. В конце 2018 года Москва в споре с Минском о цене газа почти до нуля ограничила беспошлинные поставки нефтепродуктов в эту страну, но если теперь «бензиновые» цены в Украине вырастут, то белорусские трейдеры на откажутся от «сладкой» приманки в виде украинских покупателей топлива.

Запоздалая реакция

В этой истории очень странной выглядит позиция украинского правительства. В частности, Минэкономразвития заявило, что введенные Россией санкции на поставку нефти и нефтепродуктов в Украину являются ожидаемыми. Но, раз так, то почему только сейчас ведомство планирует «провести дополнительную оценку введенных мер, а также обсудить первоочередные действия по минимизации возможных негативных последствий для экономики нашей страны»?..

Затем последовало заявление премьер-министра Владимира Гройсмана: «У нас рынок достаточно диверсифицирован, но понятно, что мы пока зависимы там от Беларуси. Но мы найдем решение для того, чтобы ситуация была с минимальными потерями. Это – непростая задача, но мы найдем решение».

И все эти заявления о необходимости «подумать» делаются на фоне вероятности чрезвычайной ситуации. Об этом уже сообщила «Укртатнафта», собственник Кременчугского НПЗ. Компания подчеркивает, что «неоднократно обращала внимание государственных структур и общественности на угрожающую зависимость топливного рынка Украины от монопольных поставок нефтепродуктов из РФ. Теперь, когда прекращение таких поставок становится реальностью, это действительно может привести к коллапсу не только на топливном рынке, но и в украинской экономике и подорвать национальную безопасность страны».

«Укртатнафта» в очередной раз подтвердила «свои намерения и возможности стабилизировать ситуацию на отечественном рынке путем увеличения переработки нефтяного сырья каспийских месторождений и обеспечить страну нефтепродуктами высокого качества в полном объеме».

В компании призвали руководство страны к разработке и внедрению комплекса мер по устранению налоговых и других преференций, которые распространяются на поставки нефтепродуктов из РФ.

Эксперты констатируют: новый режим выдачи разрешений на экспорт российского сжиженного газа, дизтоплива и бензинов не приведет к прекращению поставок топлива в Украину, но рост стоимости топлива неизбежен.

Цены на АЗС: поднять нельзя снизить

Директор консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн считает, что новый режим выдачи разрешений на экспорт российского сжиженного газа и дизельного топлива, который начнет действовать с 1 июня этого года, не приведет к прекращению поставок топлива в Украину.

«Основные позиции росимпорта – дизельное топливо и сжиженный газ – до 40% рынка. По дизелю замещение произойдет за счет белорусов, морских поставок и увеличения переработки на «Укртатнафте». В среднем рост цен - на 1-1,5 грн/литр. Сжиженный газ - замещение за счет моря, Казахстана и западной границы. В среднем рост цен - на 2 гривни за литр по сравнению с нынешним уровнем. Но для переключения на новые источники поставок необходим месяц. Этот месяц будет наблюдаться ценовая турбулентность с непрогнозируемым изменением цены. И не факт, что рост цен вообще будет, сейчас, например, котировки идут вниз. Так что смертельного ничего нет, сохраняйте спокойствие. Зато в итоге получим диверсифицированный и независимый от РФ рынок со своей нефтепереработкой! По дизтопливу и сжиженному газу будет новый режим выдачи разрешений на экспорт. Такой режим есть и сегодня. О запрете поставок речь не идет, а кому дадут разрешения – посмотрим», - написал он в социальной сети.

Эксперт также отмечает, что в России «не запретили, а поменяли процедуру: раньше экспорт осуществлялся по разрешениям ФСТЭК РФ – Федеральная служба таможенного и экспортного контроля, а теперь эти функции делегированы Минэкономразвития РФ. Кроме этого, рынок Украины настолько диверсифицирован, что уже скорее происходящее - проблема бюджета РФ, чем Украины. Вот и все «запреты».

При этом Куюн подчеркивает, что вопрос соотношения акцизов на разное топливо и вопрос повышения загрузки внутренних мощностей по переработке нефти остается нерешенными многие годы.

Эксперты Тарас Ткачук и Геннадий Рябцев аналитического центра DiXi Group допускают, что Россия использует запрет на поставку нефти и нефтепродуктов в Украину для продвижения дружественных бизнес-групп путем предоставления им отдельных разрешений на ввоз топлива в нашу страну.

«Не исключено, что российская сторона использует ситуацию не только для дестабилизации экономики Украины, но и для продвижения на топливном рынке дружественных бизнес-групп – путем предоставления им или аффилированным импортерам отдельных разрешений на ввоз топлива в Украину», - отмечают эксперты. Согласно их анализу, соотношение собственного производства и импорта в общем балансе нефтепродуктов Украины в 2018 году составляло 43% на 57% - для автомобильных бензинов, 11% на 89% - для дизельного топлива и 24% на 76% - для сжиженного газа.

«В результате расширения российских санкций в Украине может возникнуть временный дефицит нефтепродуктов – минус 41,5% в базовом сценарии (без ограничений поставок из Беларуси) или минус 78,7% поставок нефтепродуктов при негативном сценарии (продолжение торговой войны РФ и Беларуси)», - отмечают эксперты.

По их оценке, трейдеры на украинском рынке переориентируются на поставки нефти и нефтепродуктов из стран ЕС, Азербайджана и других стран-экспортеров. Вместе с тем, стоимость нефтепродуктов будет выше, а поставки «сегодня» также намного дороже, чем поставки по форвардным контрактам.

В своих выводах эксперты рекомендуют – чтоб избежать подорожания нефтепродуктов вследствие возможного сокращения поставок из РФ, уже сейчас нужны реальная диверсификация поставок, наращивание импорта с европейского направления, формирование страхового запаса моторного топлива всех операторов рынка, создание и поддержание минимальных резервов нефти и нефтепродуктов.

Напоследок остается добавить, что оператор нефтетранспортной системы Украины - госкомпания «Укртранснафта» - с 23 апреля усилила контроль качества нефти, транспортируемой через территорию нашей страны, в связи с сообщениями от белорусских компаний о зафиксированном ухудшении качества нефти, поступающей из России.

«19 апреля 2019 ОАО «Гомельтранснефть Дружба» (Республика Беларусь) сообщила «Укртранснафте» о поступлении с технологического участка магистрального нефтепровода «Транснефть - Дружба» (Российская Федерация) нефти с ухудшенными показателями качества», - сказано в сообщении.

Согласно лабораторным исследованиям белорусской стороны, показатель доли органических хлоридов в российской нефти в несколько десятков раз превышает допустимую норму. Поэтому Беларусь попросила РФ немедленно принять все необходимые меры для недопущения возможных убытков и других негативных последствий.

«Укртранснафта» подчеркивает, что «проведение лабораторных исследований для определения показателей качества транспортируемой нефти не регламентировано для компаний, осуществляющих транспортировки нефтепроводами». Но транспортировка и использование нефти ненадлежащего качества создает значительные риски повреждений технологического оборудования компании, в частности трубопроводов, нефтяных насосов и резервуаров.

Другими словами, Россия «нефтяное» давление уже начала. Как на это отреагирует украинская власть, пока неясно. Остается надеяться, что проблема будет решена. Причем в ближайшее время. Видимо, этим острым вопросом придется заняться новому президенту.

Нана Черная