Газ дешевеет: как Кабмин пытается перехитрить рынок

«Газовая» тема продолжает набирать обороты. Хотя она, по сравнению с президентской избирательной кампанией, незаслуженно ушла в тень. Кабмин и «Нафтогаз» опять обменялись заявлениями по поводу стоимости голубого топлива. Так, на последнем заседании, правительство разрешило Национальной акционерной компании устанавливать цену на газ для населения ниже предельной стоимости 8,55 гривни за кубический метр.

«Ранее «Нафтогаз» заявил, что может продавать газ ниже 8,55. Я это полностью поддерживаю. Чем дешевле они будут продавать, тем лучше… Мы сегодня приняли решение, которое позволяет «Нафтогазу» устанавливать меньшие цены, чем 8,55, но ни в коем случае не выше», - сообщил премьер Владимир Гройсман.

Этим решением Кабмин «обязал «Нафтогаз» с 1 апреля реализовывать газ населению дешевле, чем 8,55». При этом премьер поручил министру энергетики и угольной промышленности Игорю Насалику проинформировать НАК о данном решении.

Вроде бы, все сделано прозрачно и в пользу потребителя. Рядовому украинцу остается только радоваться. Но это, если не знать историю вопроса.

«Газовая» коллизия

Дело в том, что в марте, в самый разгар конфликта Гройсмана и главы «Нафтогаза» Андрея Коболева (из-за продления контракта), руководитель НАК заявил, что цена голубого топлива на европейском рынке упала ниже его стоимости для населения в Украине. А цену, постановлением от 19 октября 2018 года (№867), установил Кабмин – 8550 гривен за тысячу кубометров. Коболев предложил исправить ситуацию: для создания конкурентных отношений на рынке отменить режим специальных обязательств по цене на газ, опять-таки введенный постановлением Кабмина (№867), чтобы у людей появилась возможность выбирать самого «дешевого» поставщика, как это сейчас происходит на рынке промышленных потребителей.

Премьер сразу же ответил, что пока не собирается отменять верхний предел цены на топливо: «Они говорят о том, что предлагают правительству отменить ограничение в 8550 (грн за тысячу кубометров, – УНИАН). Если мы отменим ограничение, то завтра «Нафтогаз» может сказать, что цена может быть 10 или 11 тысяч гривен. Я этого допустить не могу, поэтому верхний предел в 8550, а все, что может быть ниже, я полностью поддерживаю и даже требую, чтобы продавать газ украинцам дешевле».

Глава правительства даже поручил начать переговоры с Международным валютным фондом по этому вопросу, так как в мае грядет новое повышение цен на газ. Дело в том, что в Меморандуме МВФ черным по белому выписано обязательство нашей страны привести «газовые» цены в соответствие с импортным паритетом. Но пока официальных сообщений на эту тему нет.

Вскоре после заявления Гройсмана, «Нафтогаз» сообщил, что снижает стоимость газа для своих бытовых потребителей с 1 апреля на 2% – до 8,38 гривни за кубометр. Больше снизить стоимость голубого топлива он не может из-за вышеупомянутого постановления Кабмина.

Затем «Газопоставляющая компания «Нафтогаз Украины» уведомила, что для заключения договора на поставку газа напрямую, без посредничества со стороны газсбытов, бытовому потребителю необходимо подать пакет документов, среди которых - справка об отсутствии задолженности перед предыдущим поставщиком. Поставщика следует уведомить, что его намерены сменить. Также нужно предоставить два экземпляра подписанного Допсоглашения к Договору поставки газа о приостановлении действия договора, и запрос на предоставление справки об отсутствии просроченной задолженности за потребленный газ. Следующий этап: нужно направить новому поставщику - «Газопоставляющей компании «Нафтогаз Украины» - заявление на присоединение к типовому договору, а также копии ряда документов.

«Перейти от газсбытов к другому поставщику можно и сейчас. Как минимум, мы готовы продавать вам наш газ без посредников. Уверены, когда рынок освободят от ручного управления, появятся и другие продавцы газа, с которыми мы будем конкурировать за ваш выбор», – отметили в «Нафтогазе».

При этом в компании подчеркнули, что сама процедура смены поставщика не является простой и требует упрощения и отмены Постановления Кабмина №867.

Что же это за вездесущее постановление? Кабмин принял его 19 октября 2018 года на экстренном заседании, когда повысил цены на газ на 23,5% - до 8550 гривен за тысячу кубометров. Как тогда заявил Гройсман, это решение правительства было продиктовано выполнением взятых на себя Украиной обязательств перед Международным валютным фондом.

В Постановлении «Об утверждении Положения о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа» содержится и формула, по которой рассчитывается цена газа, поставляемого «Нафтогазом» для населения и тепловиков, и сроки роста этой цены, и объяснение того, на какой именно модели «импортного паритета» все основывается.

Этим документом Кабмин продлил специальные обязательства «Нафтогаза» продавать топливо для населения, религиозных организаций и производителей тепловой энергии до 1 мая 2020 года. Причем обязал НАК с 1 ноября 2018 года по 31 декабря 2019 года включительно продавать газ по утвержденной правительством формуле, которую, кстати, Кабмин сейчас оспаривает в суде. «Разночтения» со стороны «Нафтогаза» в сторону понижения цены могут быть не более 2%.

По сути, сейчас правительство должно было откорректировать старое или принять новое постановление для действенного снижения цены газа для населения, но этого сделано не было. Эксперты считают, что все происходящее - манипуляции Кабмина, причем не в пользу потребителя.

Поправка на выборы

Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко считает, что на сегодня в решении Кабмина по поводу цены газа для населения главную роль играет политическая составляющая. «Все выглядит странными телодвижениями. А ситуация следующая: цену на газ устанавливает Кабмин. Для «Нафтогаза» она тоже установлена в жестких пределах. Он не может поменять ее по своему усмотрению, на это нет полномочий. Все «новшества» – уголовно наказуемы. «Нафтогаз» должен отпускать потребителю газ по той цене, которую установило правительство. Есть только возможность снизить стоимость топлива, согласно постановлению Кабмина, исключительно на 2%. Это и было сделано НАК из-за падения цен на европейском рынке газа. В чем заключается позиция «Нафтогаза», которую я считаю здравой? - Минимальная цена на газ на рынке такая, что если ее установить для населения, то она будет ниже той регулируемой цены, за которую так долго борется правительство. Она, конечно, сезонная, потом может вырасти – это рынок. Все происходит как с курсом доллара и стоимостью бензина. К этому уже привыкли – цена то поднимется, то опускается. Истерик нет. Тоже самое будет и с газом, но только через полгода, все перейдет в свободное плавание. И сейчас удачный момент это сделать, о чем и говорит «Нафтогаз». А Кабмин отвечает на это - нет, мы ничего отпускать не будем. По сути, то решение, которое принял Кабмин на своем заседании, - комичное: не изменили формулу цены, не приняли новое постановление, но как бы разрешили «Нафтогазу» снизить стоимость (хотя он это сделал согласно полномочиям, другого не дано). Скорее, это – пиар-акция при недостаточном юридическом понимании того, что нужно сделать, чтобы цена на газ для населения действительно снизилась, или банальное нежелание. Что касается договоров, то «Нафтогаз» говорит – есть прослойка в лице облгазов, мы их считаем нахлебниками, но обязаны с ними работать, такова воля правительства. Мы предлагаем цены на газ на 2% ниже, но это все, что мы можем сделать. И, при желании, все, кто хочет, могут перейти на обслуживание газопоставляющей компании «Нафтогаза», а не компаний Фирташа. «Нафтогаз» - не просто монополист, на него правительством возложена обязанность поставлять газ населению. Именно правительство регулирует этот процесс», - отметил эксперт.

По его словам, совершенно иначе процесс выглядит на индустриальном рынке – там есть конкуренция. Но правительство упорно не хочет перевести население на рыночные условия: «Возможно, это имеет политический окрас, признаки коррупции».

Президент Центра глобалистики «Стратегия ХХІ» Михаил Гончар подчеркивает: все, что происходит в последнее время, нужно рассматривать через призму выборов.

«В принципе, «Нафтогаз» всегда говорил, что если ему обеспечат доступ к конечному потребителю, то он будет напрямую продавать газ как промышленности, так и населению. Из-за чего, по сути, и был конфликт между НАК и газсбытами, и облгазами Фирташа. Последние категорически не предоставляли данные конечных потребителей. Конечно, «Нафтогаз» - не благотворительное общество, он не будет устанавливать цену на топливо вдвое ниже, но именно он сделал шаг по снижению стоимости газа по сравнению с уровнем, утвержденным НКРЭКУ и постановлением Кабмина. Это и есть конкурентная модель рынка. В принципе, «Нафтогаз» наступил на горло собственной песне, когда говорил, что, из-за либерализации рынка и договоренностей с МВФ, речь должна идти о повышении стоимости газа. Но избирательный процесс, который, видимо, идет слишком неоднозначно, поднял на поверхность новый подход, сыграл свою роль. Думаю, у власти уже есть консенсус, кому нужно «подсобить» на выборах. Отсюда и подобные решения», - сказал эксперт.

Он также подчеркнул, что постановление правительства не откорректировано и не отменено, то есть все осталось лишь на словах.

«Очевидно, идут какие-то торги, каждый хочет получить свое. Возможно, этот вопрос будет решаться в несколько этапов. Играют свою роль закулисные «дискуссии». Ведь задача у игроков истории сейчас состоит не только в том, чтобы понравиться потребителю-избирателю, а и решить личные вопросы. Рядовой украинец-потребитель газа остается в заложниках», - подчеркнул Гончар.

По его словам, суть современного газового рынка в том, что ситуация будет все время меняться, как и на рынке нефти, который, в странах с развитой экономикой, не регулируется. «В цивилизованной среде работает конкуренция. Если все будет основано на ней, то цены будут скакать. Зима теплая и газа много - стоимость падает, зима холодная и газа маловато – стоимость растет. Очень показателен британский рынок, который считается эталонным в плане конкуренции. Но газ там не дешевый, даже с учетом того, что Британия добывает много собственного газа. Прыжки цен случаются. Такова специфика рынка. В наших условиях все только начинает формироваться. Пока рынок - псевдоконкурентный. Сейчас «Нафтогаз» называют монополистом, но это только в плане поставок, а выход на конечного потребителя имеют облгазы, сконцентрированные в руках Фирташа. Отсюда и проблема. Столкнулись противоречивые интересы, которые далеко не всегда совпадают с национальными интересами и интересами потребителя. Плю, сизбирательный процесс, и все накладки отсюда. Власть задумалась, как все то, что пять лет не делалось, сделать за три недели. Вот и суетные решения», - подытожил эксперт.

По прогнозам Министерства энергетики и угольной промышленности, тенденция снижения стоимости газа будет наблюдаться в нашей стране до декабря 2019 года. Что ж, время покажет, насколько для украинцев голубое топливо упадет в цене.

Нана Черная