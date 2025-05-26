Исправное оборудование обеспечит водителя прохладным воздухом, что особенно полезно в жаркие дни.

С наступлением лета температура воздуха повышается, из-за чего поддерживать прохладу в автомобиле становится как никогда важно. Поэтому необходимо убедиться, что оборудование находится в хорошем рабочем состоянии. В SlashGear рассказали, как часто нужно обслуживать кондиционер в автомобиле.

Как часто нужно менять салонный воздушный фильтр

В издании поделились, что чистота системы кондиционирования воздуха так же важна, как и наличие достаточного количества хладагента. Важно регулярно менять салонный воздушный фильтр.

Отмечается, что этот фильтр отвечает за улавливание пыли, мусора и вредных частиц из наружного воздуха и предотвращение их попадания в интерьер авто. Со временем он засоряется.

Видео дня

По оценкам экспертов, салонный фильтр необходимо менять не реже, чем через каждые 45 000 км пробега.

Как заменить или очистить фильтр

В издании рассказали, что обычно салонный воздушный фильтр находится за перчаточным ящиком (бардачком). Чтобы открыть коробку с фильтром, может понадобиться отвертка или гаечный ключ. Если он заметно загрязнен, его необходимо заменить.

Помимо этого можно купить спрей для очистки системы кондиционирования воздуха, добавили в издании. Он часто поставляется с гибкой трубкой, прикрепленной к верхней части баллончика, которую можно направить в вентиляционные отверстия.

Кроме того, перед началом работы необходимо снять салонный воздушный фильтр и убедиться, что отверстия для конденсата не заблокированы. Эксперты советуют следовать инструкциям, которые указаны на спрее.

Определенных сроков очистки вентиляционных отверстий с помощью спрея не существует из-за различных условий движения и частоты использования кондиционера. Эксперты предупредили, что при появлении стойкого запаха плесени нужно очистить систему кондиционирования воздуха.

Как избежать обмана в автомастерской

Ранее журналист автомобильного издания SlashGear рассказал, как надо общаться с персоналом автомастерской, чтобы избежать ненужных расходов при ремонте своей машины. Он предупредил, что если вы не являетесь специалистом в области обслуживания авто, стоит быть осторожными при общении с автомеханиками.

В первую очередь журналист посоветовал просмотреть отзывы в Интернете об автомастерской. Это стоит делать каждый раз, когда вы впервые пользуетесь услугами новой мастерской.

Также он рекомендует требовать четкий перечень работ, которые будут проведены. Стоит убедиться, что никакие ремонтные работы не будут проведены до тех пор, пока вы не получите список этих работ и смету.

Вас также могут заинтересовать новости: