Наиболее популярными в этом сегменте импортируемых легковых авто оказались электромобили.

В феврале украинцы приобрели 4,2 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковых авто в возрасте до 5 лет.

Всего в феврале свою первую регистрацию в нашей стране прошли 17 тысяч легковых машин с пробегом, сообщают специалисты профильного портала УкрАвтопром в Telegram. Таким образом, автомобили возрастом до пяти лет составляли четверть от этого количества.

Наиболее популярными в этом сегменте импортируемых легковых авто оказались электромобили - на них пришлось 50% рынка.

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Сразу за ними следуют бензиновые автомобили (33%), а на третьей позиции находятся гибридные авто (8%). На дизельные легковушки и автомобили с ГБО пришлось 7% и 2%, соответственно.

ТОП-10 ввезенных из-за границы машин возрастом до пяти лет:

Tesla Model Y - 430 единиц;

Tesla Model 3 - 285;

Nissan Rogue - 129;

Kia Niro - 129;

Audi e-tron Sportback - 118;

Chevrolet Bolt - 116;

Hyundai Kona - 112;

Volkswagen Tiguan - 102;

Audi Q5 - 90;

Mazda CX-5 - 87.

Европейский авторынок - последние новости

Ранее УНИАН сообщил, что наиболее популярным автомобилем в Европе в январе этого года оказалась Dacia Sandero. На втором месте находится Dacia Duster, а на третьем - Volkswagen Golf.

Стоит также сказать, что последний возглавил рейтинг самых продаваемых автомобилей в Германии в этом году. На второй и третьей позициях в ФРГ также находятся модели от Volkswagen, а именно - Tiguan и T-Roc. Замыкает десятку Opel Corsa.

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