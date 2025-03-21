В феврале украинцы приобрели 4,2 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковых авто в возрасте до 5 лет.
Всего в феврале свою первую регистрацию в нашей стране прошли 17 тысяч легковых машин с пробегом, сообщают специалисты профильного портала УкрАвтопром в Telegram. Таким образом, автомобили возрастом до пяти лет составляли четверть от этого количества.
Наиболее популярными в этом сегменте импортируемых легковых авто оказались электромобили - на них пришлось 50% рынка.
Сразу за ними следуют бензиновые автомобили (33%), а на третьей позиции находятся гибридные авто (8%). На дизельные легковушки и автомобили с ГБО пришлось 7% и 2%, соответственно.
ТОП-10 ввезенных из-за границы машин возрастом до пяти лет:
- Tesla Model Y - 430 единиц;
- Tesla Model 3 - 285;
- Nissan Rogue - 129;
- Kia Niro - 129;
- Audi e-tron Sportback - 118;
- Chevrolet Bolt - 116;
- Hyundai Kona - 112;
- Volkswagen Tiguan - 102;
- Audi Q5 - 90;
- Mazda CX-5 - 87.
Европейский авторынок - последние новости
Ранее УНИАН сообщил, что наиболее популярным автомобилем в Европе в январе этого года оказалась Dacia Sandero. На втором месте находится Dacia Duster, а на третьем - Volkswagen Golf.
Стоит также сказать, что последний возглавил рейтинг самых продаваемых автомобилей в Германии в этом году. На второй и третьей позициях в ФРГ также находятся модели от Volkswagen, а именно - Tiguan и T-Roc. Замыкает десятку Opel Corsa.