Отмечается, что агропредприятия не могут обеспечить необходимый полив из-за отключений света.

Аномально жаркая погода в Украине уничтожает урожаи на полях. Овощи пекутся под палящим солнцем, что приведет к их дефициту.

Владелец компании "СП "ПАЭК" Юрий Кормышкин в комментарии AgroTimes сообщил, что жара, накрывшая Николаевскую, Херсонскую и Одесскую области может привести к овощному вризису в Украине, потому что "все горит".

По его словам, температура почвы достигает 68-70С, из-за чего овощи просто запекаются на солнце.

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"В связи с практическим отсутствием электричества, насосные станции, обеспечивающие полив овощей, почти не работают, а максимальная нагрузка, которую мы даем в ночное время при наличии нескольких часов электроэнергии – может вывести их из рабочего состояния. Люди в такую ​​жару работать не могут. На поле остается много некачественного товара", – подытожил фермер.

Урожай зерновых в Украине - прогноз

Исполняющий обязанности министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий сообщил, что в Министерстве аграрной политики и продовольствия пересмотрели прогноз по будущему урожаю, увеличив его с 74 до 77 млн т.

56 млн т из заявленного количества будут зерновые и зернобобовые, а 21 млн т - масличные культуры. Заметим, что на сегодня в стране уже собрали более 3 млн т зерновых: в частности, было собрано по 1,5 млн т пшеницы и ячменя. Также идет активный сбор рапса и гороха.

Если новый прогноз оправдается, то показатели урожая окажутся примерно на 7% ниже прошлогодних, которые составляли 82 млн т.

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