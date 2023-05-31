Венгрия обратилась к Брюсселю с просьбой оказать финансовую поддержку местным фермерам.

Венгрия просит Европейский Союз продлить ограничения на импорт зерна из Украины в пять восточноевропейских стран до конца 2023 года.

Об этом заявил государственный секретарь министерства сельского хозяйства Жолт Фельдман, отметив при этом, что Венгрия обратилась к Брюсселю с просьбой оказать финансовую поддержку местным фермерам, сообщает Reuters.

"Мы заинтересованы в том, чтобы сбор урожая в Венгрии был безопасно завершен, а венгерские фермеры могли продавать свою продукцию", – сказал Фельдман после встречи министров сельского хозяйства ЕС в Брюсселе.

Видео дня

Ситуация с украиинским зерном

Польша, Венгрия, Словакия и Болгария столкнулись с переизбытком украинской сельхозпродукции и в одностороннем порядке запретили импорт зерновых из Украины.

Европейская комиссия в конце апреля 2023 года достигла соглашения с этими четырьмя государствами и Румынией, предусматривающее, что они смогут блокировать сбыт украинской пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника на своей территории, но не будут препятствовать транзиту агропродукции в другие страны. Кроме того ЕК выделила 100 млн евро помощи пострадавшим фермерам в пяти названных странах.

12 мая 2023 года Европейские страны потребовали от Еврокомиссии объяснений, как и почему Польше, Венгрии, Словакии, Румынии и Болгарии были предоставлены 100 миллионов евро. Министры Франции, Германии, Нидерландов, Ирландии, Греции, Австрии, Бельгии, Хорватии, Люксембурга, Эстонии, Дании и Словении заявили, что сделка была осуществлена "без консультаций".

По состоянию на 24 мая 2023 года Венгрия не отозвала ограничения на агроимпорт из Украины.

31 мая 2023 года в ЕС озвучили, сколько может действовать ограничение на импорт зерна из Украины. Сообщалось, что граничения могут продлить до конца октября.

Вас также могут заинтересовать новости: