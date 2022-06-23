Цена на тепличный огурец на данный момент составляет 30-45 грн/кг.

Установившаяся пасмурная и прохладная погода на всей территории Украины провоцирует дальнейшее сокращение выборки огурца и как следствие — рост цен на данную продукцию.

Об этом сообщили аналитики платформы EastFruit.

Отмечается, что цена на тепличный огурец на данный момент формируется в пределах 30-45 грн/кг, что в среднем на 33% дороже, чем неделей ранее.

"В стационарных теплицах на сегодняшний день проводятся зачистки в преддверии подготовки ко второму севообороту, что повлекло за собой значительное сокращение сборов урожая. Тем временем предложение огурца из летних теплиц также заметно уменьшилось, что обусловлено снижением темпов сбора урожая из-за погодных условий. Кроме того, в этом сезоне многие комбинаты отказались выращивать огурцы второго севооборота либо сократили площади под ними в пользу томатов", - подчеркнули эксперты.

По их словам, на сегодняшний день огурец на украинском рынке стоит среднем в 6,7 раза дороже, чем в конце июня прошлого года.

"При этом ключевые игроки рынка уверены, что ситуация на рынке кардинально изменится, как только установится благоприятная погода, что приведет к резкому увеличению поставок огурца из летних теплиц", - говорится в сообщении.

Война в Украине и цены на продукты:

9 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что блокировка РФ экспорта украинской аграрной продукции привела к росту цен на продовольствие в мире. Также для многих стран мира сохраняется угроза голода.

По словам главы государства, "Украина буквально дает хлеб для почти 400 млн людей на планете. И уже сейчас ООН признает, что рост цен на продовольствие в этом году повлечет голод для минимум 47 млн человек в 81 стране мира".

18 июня 2022 года стало известно о том, что потребительская корзина в Украине в этом году подорожает на треть.

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