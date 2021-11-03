Потребительская инфляция в сентябре в годовом выражении достигла 11%.

Цены на куриное филе, говядину и свинину в сентябре 2021 года по сравнению с декабрем предыдущего года выросли на 25,5%, 18,8% и 7,4% соответственно.

Об этом сообщила Государственная служба статистики на своем официальном сайте.

Согласно опубликованным данным, если в декабре прошлого года куриное филе в среднем стоило 91,71 грн за килограмм, то в сентябре 2021 года его цена составляет 115,1 грн за килограмм (подорожало с начала года на 25,5%).

Если в декабре прошлого года говядина в среднем стоила 144,82 грн за килограмм, то в сентябре 2021 года ее цена составляет 172,04 грн за килограмм (цена выросла с начала года на 18,8%).

Читайте такжеГречка по 12 гривень, сало - по 50: Тищенко опозорился рассказом о ценах на продукты (видео)В декабре прошлого года свинина в среднем стоила 115,86 грн за килограмм, а в сентябре - 124,45 грн за килограмм (подорожала на 7,4%).

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, потребительская инфляция в Украине в сентябре в годовом выражении - по сравнению с сентябрем 2020 года составила 11%, увеличившись с 10,2% в августе и июле.

Аналитик "Украинского клуба аграрного бизнеса" Светлана Литвин спрогнозировала, что в Украине в ноябре цены на ряд продуктов вырастут, но отдельные категории товаров - подешевеют.

Автор: Богдан Слуцкий