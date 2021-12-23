Названы причины роста цен.

В Украине выросли цены на сгущенное молоко. Причинами такого явления производители называют повышение тарифов на энергоресурсы, рост налогов, одновременное падение спроса среди потребителей и наращивание импорта.

Как пишет Today, стабилизация и рост спроса стали наблюдаться лишь в преддверии Нового года. Эксперты предполагают, что производители до конца зимних праздников попытаются продать остатки продукции, однако по увеличенным ценам.

В середине второй декады декабря оптовые партии сгущенки комбинаты продавали по таким ценам:

21-24 гривни за банку сгущенки, выпущенной по нормам ТУ;

30,0-32,0 гривень стоила банка сгущенного молока почти ДСТУ;

32-35 гривень операторы реализовали самое качественное сгущенного молоко, произведенное по всем требованиям ДСТУ.

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Конечному потребителю продукт стоит гораздо больше. Эксперты прогнозируют, что нового роста цен в ближайшем будущем избежать не удастся. Производители отмечают рост себестоимости сгущенки на фоне кризиса в энергетике. Также усложняется конкуренция с комбинатами РФ и Беларуси.

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты спрогнозировали изменение цены на сыр в Украине. Это касается продукта отечественного производства и связано с завозом в страну рекордной партии импортного товара.