Урожай, который в ближайшие недели соберут в стране, полностью обеспечит потребности всего населения.

В Украине цена на гречку, после рекордного подорожания, уже в октябре упадет на 20%.

Об этом рассказал директор Международной ассоциации гречки Сергей Громовой, пишет Информатор.

Эксперт сообщил, что крупа подешевеет уже в октябре, так как в текущем году данной культурой засеяли значительно большие площади, чем в прошлом (120 тыс. га вместо 70 тыс. га).

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"Сейчас начинается массовая жатва гречихи. В сентябре она пройдет, и мы предполагаем, что в октябре будет резкое удешевление гречневой крупы. На 20%", - рассказал Громовой.

По его словам, урожай, который в ближайшие недели соберут в Украине, полностью покроет потребности всего населения.

С одной стороны, крупы в стране будет значительно больше, чем в предыдущие годы. Но многие украинцы выехали из страны, поэтому поставки должны полностью обеспечить жителей государства.

В свою очередь фермер Николай Малиенко уверен, что урожай будет хорошим, ведь этому способствует погода.

Он считает, что в этом году фермеры, посеявшие гречку, в выигрыше. Цена на нее выросла. А вот аграрии, которые выращивали пшеницу, кукурузу, подсолнечник, наоборот, в проигрыше из-за ситуации с портами, которые долго блокировала Россия.

Судя по предложениям супермаркетов, то цена на крупу уже немного снизилась. Если месяц назад 800 граммов гречки стоили 100 грн, то сейчас в магазинах ее можно купить за 62 грн.

Как сообщал УНИАН, в Украине стремительно дорожают томаты. На сегодняшний день комбинаты продают тепличный томат не дешевле 20-30 грн/кг, что в среднем на 26% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

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