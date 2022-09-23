На этой неделе в Украине стремительно повысились отпускные цены на тепличные овощи.

В этом сезоне в Украине ожидается дефицит тепличной продукции.

Об этом сообщили эксперты аналитической платформы EastFruit.

Они отметили, что на этой неделе в Украине стремительно повысились отпускные цены на тепличные овощи. Главной причиной подорожания этой продукции стала довольно холодная погода, которая установилась на большей части территории страны, а также очень дорогие энергоресурсы.

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Так, только с начала текущей недели отпускные цены на огурцы выросли в среднем на 25% и в настоящее время продажа этой продукции осуществляется в диапазоне 45-55 грн/кг. Тепличные томаты за неделю подорожали в среднем на 29%. Так, продажи в данном сегменте на сегодня ведутся по 40-50 грн/кг.

По словам представителей тепличных комбинатов, такое стремительное подорожание тепличных овощей – это вынужденная мера. С приходом холодов многие производители уже начали обогревать свои теплицы. При этом следует учитывать, что украинским производителям на сегодня очень сложно перейти на альтернативные виды топлива. Так, некоторые украинские стационарные тепличные комбинаты по примеру своих европейских коллег также отказались от зимнего сезона тепличных овощей. Кроме того, есть часть украинских производителей, предприятия которых расположены на оккупированных территориях или были повреждены в результате активных боевых действий, они также в этом сезоне не смогут продолжать работать в данном сегменте.

Отмечается, что рассчитывать на импорт в сегменте тепличных огурцов и томатов также не приходится. Поскольку в основных странах-производителях тепличной продукции сложилась аналогичная ситуация. По мнению ключевых игроков рынка, в этом сезоне в Украине вполне может возникнуть дефицит как тепличных томатов, так и огурцов.

Как сообщал УНИАН, по подсчетам аналитиков Zakaz.ua за полгода полномасштабной войны РФ против Украины стоимость борща выросла на 27%.

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