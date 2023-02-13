Февраль и март могут стать благоприятным периодом для снижения финансовой нагрузки на кошельки украинцев. Стоит ждать хороших ценников после Пасхи.

В Украине ожидается снижение цен на куриные яйца, которые с начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины выросли в стоимости почти что в два раза.

Как спрогнозировала аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Светлана Литвин в комментарии OBOZREVATEL, уже в феврале-марте 2023 года стоимость яиц может снизиться на 10-15%.

Также она отметила, что на более "приятную" цену украинцы могут рассчитывать уже после Пасхи - примерно в начале апреля стоимость яиц снизится на 35-40%.

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По словам Литвин, такую "доступность" продукта можно спрогнозировать исходя из двух факторов.

"Тогда будут действовать сразу 2 фактора: увеличение предложения от домохозяйств из-за более теплой погоды, а также уменьшение спроса населения после Пасхальных праздников. Поэтому в тот период можно ожидать цену на 35 -40% ниже текущей", – сказала специалист.

Повышение цен на яйца - "скачки" в стоимости

Напомним, что с начала полномасштабной российской агрессии яйца стали одними из лидеров среди продуктов по повышению стоимости в течение года.

Как подтвердили в Минагрополитике, в этом году динамика цен на яйца показывает большие колебания, а на рост цены повлияло несколько факторов. Если к началу полномасштабного вторжения России в январе-феврале 2022 года стоимость яиц в Украине (за 10 шт.) составила около 35 грн, то в мае-июне цена на них упала ниже себестоимости – до 16,5-17 грн.

Уже по состоянию на начало сентября стоимость десятка яиц оценивали в 29,91 гривны, а уже к 27 октября ценники выросли до 62,01 грн за 1 десяток в среднем по Украине.

2 ноября стало известно, что Министерство аграрной политики и продовольствия Украины с ассоциацией "Союз птицеводов Украины" заключили меморандум, направленный на стабилизацию цены на куриные яйца и недопущения превышения оптово-отпускных цен реализации от уровня, по которым яйца поставляются в торговые сети.

На фоне этого в ноябре оптовые цены на яйца снизились на 10%.

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